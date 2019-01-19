Konser sonrası Başkan Erdoğan ile Fazıl Say arasında samimi sohbet 19 Ocak 2019, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın "Truva Sonatı" adlı eserinin Ankara prömiyerine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile kulise geçen Erdoğan'a, Fazıl Say, burada da tekrar katılımlarından dolayı teşekkür etti.

"İYİ Kİ GELDİNİZ"

Erdoğan'a imzalı albümlerini de hediye eden Say, "Tekrar iyi akşamlar, iyi ki geldiniz." dedi.

Erdoğan da Fazıl Say'a İstanbul' ne zaman döneceklerini sordu. Fazıl Say ise yarın döneceğini söyledi.

Erdoğan, ayrıca konser sırasında bir çocuğu severek, birlikte fotoğraf çektirdi.

ABD'Lİ SENATÖR DE KATILDI

Konsere, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yanı sıra çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD'li Senatör Lindsey Graham da katıldı.