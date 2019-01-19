Başkan Erdoğan, Fazıl Say'ın “Truva Sonatı” konserine katıldı

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün Fazıl Say'ın "Truva Sonatı"nın Ankara prömiyerini izledi. Dünyaca ünlü müzisyen Say, Erdoğan'a katılımı nedeniyle teşekkür ederek, "Hayatımın istisnai gecelerinden birini yaşadığımı düşünüyorum" dedi. ABD Senatosu Senatörü Lindsey Graham da Erdoğan ile birlikte konseri izledi. Konser bitiminde Say'ı ayakta alkışlayan Erdoğan, sahneye çıktı. Sözlerine 'Sevgili Fazıl' diyerek başlayan Erdoğan "Bizlere bu prömiyeri çok farklı takdim etti. Çanakkale eyvallah İzmir eyvallah şimdi bir de Ankara lazım... Arkadaşlar 'benim yarim kara topraktır'ın plağını bulmuşlar ben de bunu sevgili Fazıl'a takdim ediyorum" dedi.
Erdoğan çifti, Say ile bir süre sohbet etti.
ALLAH RAZI OLSUN ERDOĞAN
İstanbul Sultanbeyli'de Mehruze Keleş (60), pazarda CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile karşılaştı. İmamoğlu'na "Sana börek yaparım ama oy vermem. Sen Erdoğan'a bağlı değilsen oy yok. Erdoğan biriktirdi, Kılıçdaroğlu gelir yer" diye çıkıştı. Başkan Erdoğan, Keleş'i aradı. "Sen Türkiye'ye ağlattın. İstanbul'a geldiğimde seni ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sesini duyan yaşlı kadın, "Sen bizim dünyamızsın, Allah senden razı olsun" dedi.
BEŞTEPE'DE KRİTİK GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Senatörü Lindsey Graham ile bir araya geldi. Görüşmede ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve Cemal Kaşıkçı cinayeti gündeme alındı. Bu arada Graham, ABD Başkanı Trump'a yakınlığı ile biliniyor.
Erdoğan çifti, Say ile bir süre sohbet etti.
ALLAH RAZI OLSUN ERDOĞAN
İstanbul Sultanbeyli'de Mehruze Keleş (60), pazarda CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile karşılaştı. İmamoğlu'na "Sana börek yaparım ama oy vermem. Sen Erdoğan'a bağlı değilsen oy yok. Erdoğan biriktirdi, Kılıçdaroğlu gelir yer" diye çıkıştı. Başkan Erdoğan, Keleş'i aradı. "Sen Türkiye'ye ağlattın. İstanbul'a geldiğimde seni ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sesini duyan yaşlı kadın, "Sen bizim dünyamızsın, Allah senden razı olsun" dedi.
BEŞTEPE'DE KRİTİK GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Senatörü Lindsey Graham ile bir araya geldi. Görüşmede ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve Cemal Kaşıkçı cinayeti gündeme alındı. Bu arada Graham, ABD Başkanı Trump'a yakınlığı ile biliniyor.
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