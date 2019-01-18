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  • Son Güncelleme: 18.01.2019 20:48

Son dakika: Başkan Erdoğan, 'ın konserinde

Cumhurbaşkanı , 'ın "Truva Sonatı" konserine katıldı. Fazıl Say geçtiğimiz ay Erdoğan'ı konserine davet etmişti. Say, Erdoğan'a katılımı nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, Fazıl Say'ın konserinde

Dünyaca tanınmış sanatçı 'ın bugün akşam 'da gerçekleşen "Truva Sonatı" konseri sanat dünyası kadar siyaset dünyasından katılımlar da dikkat çekti. Say, geçtiğimiz ay Erdoğan'ı konserine davet etmiş Erdoğan ise "program uyarsa gelebilirim" mesajı vermişti. Erdoğan bu akşam konsere katılırken cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'den de geniş bir katılım gerçekleşti.

Konsere Erdoğan'ın katılımı nedeniyle konserin yapılacağı salon içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Davetliler de yüksek güvenlikten geçirilerek içeri alındı.



ÇOK SAHİPLENİCİ
Annesi hayatını kaybetmesinden sonra Erdoğan'dan taziye telefonu alan Say, "Çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti... Taziyelerini çok samimi, sıcak bir tonda, çok gerçek bir şekilde iletti" açıklamasını yapmıştı.

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