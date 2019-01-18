Dünyaca tanınmış sanatçı Fazıl Say'ın bugün akşam Ankara'da gerçekleşen "Truva Sonatı" konseri sanat dünyası kadar siyaset dünyasından katılımlar da dikkat çekti. Say, geçtiğimiz ay Erdoğan'ı konserine davet etmiş Erdoğan ise "program uyarsa gelebilirim" mesajı vermişti. Erdoğan bu akşam konsere katılırken cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'den de geniş bir katılım gerçekleşti.

Konsere Erdoğan'ın katılımı nedeniyle konserin yapılacağı salon içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Davetliler de yüksek güvenlikten geçirilerek içeri alındı.







ÇOK SAHİPLENİCİ

Annesi hayatını kaybetmesinden sonra Erdoğan'dan taziye telefonu alan Say, "Çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti... Taziyelerini çok samimi, sıcak bir tonda, çok gerçek bir şekilde iletti" açıklamasını yapmıştı.

