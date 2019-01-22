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  • Son Güncelleme: 22.01.2019 11:16

'ın babası 'dan oğluna destek!

Ünlü Piyanist ’ın müzik eleştirmeni babası , oğlunun 'daki konserinde Cumhurbaşkanı ’ı davet etmesini destekledi. Ahmet Say, "Cumhurbaşkanımız ’nin , kimse onu küçümseyemez. Türkiye ne kadar barışçıl bir atmosferde olursa insanlar o kadar rahat olur.” ifadesini kullandı.

Fazıl Say'ın babası Ahmet Say'dan oğluna destek!

'daki konserine Başkan Erdoğan'ı davet etmesinin ardından çeşitli kesimler tarafından çirkin bir şekilde lince uğrayan 'a babasından destek geldi.

Fazıl Say'ın müzik eleştirmeni babası , oğlunun Başkan Erdoğan'ı konserine davet etmesini desteklediğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız 'nin , kimse onu küçümseyemez. Türkiye ne kadar barışçıl bir atmosferde olursa insanlar o kadar rahat olur." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TÜRKİYE'NİN CUMHURBAŞKANIDIR"
Hürriyet'in haberine göre Ahmet Say açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Her zaman barıştan yana olmuşumdur ve kim olursa olsun, barışı savunuyorsa ben ondan yanayım. Fazıl olduğu için değil. Tabii ki Fazıl'ın burada barışı savunması, barışçıl bir tutumda olması, barışçıl bir tavır sergilemesi beni mutlu ediyor. Ben ülkemizde durup dururken karşıtlığın, karşıt görüşte olmanın yersiz olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır, kimse onu küçümseyemez. Türkiye ne kadar barışçıl bir atmosferde olursa insanlar o kadar rahat olur."

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