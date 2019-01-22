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  • 22.01.2019 15:26
  • Son Güncelleme: 22.01.2019 15:46

Konserinde Başkan Erdoğan'ı da ağırladığı için linç edilen 'dan ders gibi açıklama

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da verdiği konserde Cumhurbaşkanı 'ı da ağırlayan , günlerdir süren eleştiriler sonrası Instagram sayfasından açıklama yaptı. "Uzlaşı kapısının aralandığını hissettim" diyen Say, önyargılı zihniyete ders gibi yanıt verdi.

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