Geçtiğimiz günlerde Ankara'da verdiği konserde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da ağırlayan Fazıl Say, eleştirilere cevap verdi.: Uzlaşı kapısının aralandığını hissettim.
Geçtiğimiz günlerde Ankara'da verdiği konserde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da ağırlayan Fazıl Say, eleştirilere cevap verdi.: Uzlaşı kapısının aralandığını hissettim.
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