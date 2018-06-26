Kemal Kılıçdaroğlu isitifa edecek mi?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Yüzde 51.9 ile Erdoğan birinci turda kazanacak" dedik, 52.5 aldı. Kamuoyunun en çok merak ettiği HDP meselesinde "Yüzde 11.6 alacak" dedik, 11.5 aldı, Cumhur İttifakı "Yüzde 52.8" dedik, 53.5, Millet İttifakı içinse "Yüzde 35.6" dedik, 34.3 oldu. Buradan bakınca hepsini tam bilmişiz.

İttifakların kendi içlerindeki dağılımlarında eksikliklerimiz var. AK Parti ile MHP arasındaki geçişkenliği eksik hesaplamışız. Bir de Muharrem Bey'in partisinden aldığı fazla oyu hesap etmiştik, ama bu kadar fark olacağını ölçememişiz.

Bu seçimin birinci kazananı Tayyip Erdoğan, ikinci HDP, üçüncü MHP'dir, dördüncü kazanan ise Muharrem İnce...

(Muharrem İnce'nin seçim sonuçları açıklandıktan sonra yaptığı açıklama) "Gayet iyi, soğukkanlı, samimi, iddialı. Geleceğe dair de ipucu veren ama bu tartışmayı ekranda yapmayacak kadar da nazik. Söylediğim gibi bir kurultayla değil, bir görev devir-teslimiyle makul ve zarif bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun görevi İnce'ye devredeceğini düşünüyorum." dedi.

MHP'NİN OYLARI NASIL ARTTI

​Şu anda çok hızlı yorum yapıyoruz. İlçe ilçe, sandık sandık analiz yapıp, 30 Temmuz'da bu analizleri kamuoyuna açıklayacağız. Bugünden hızlıca baktığımda; partisinin son dönemdeki uygulamalarından rahatsız olan ama kimlik ve kutuplaşmanın dışında da düşünemeyen, eli CHP ya da İYİ Parti'ye gitmeyen AK Parti seçmeninin buraya kaydığı anlaşılıyor. İkinci tespitimiz şuydu: MHP, İYİ Parti'nin ortaya çıkışından sonra beklendiği gibi düşük oylara inmemişti ya da İYİ Parti hiçbir zaman o beklenen oylara yükselmemişti. Özellikle metropolün nimetlerine öfkeli ve kızgın gençlerde hem AK Parti hem CHP Türkiye ortalamalarının gerisinde, MHP ve HDP ise daha fazla oy alıyor. Aslında bu gençlerin birinci partisi hâlâ partisizlik veya siyasete tepki. Sanırım MHP'deki bu artışın bir sebebi de o gençlikten aldığı oy.