Kılıçdaroğlu'nun açıklamlarından satır başları şöyle:

"Demokrasi savunucularına teşekkür ediyorum. Hiçbir şey beklemeden demokrasi adına binlerce gönüllü görev yaptı.

"MÜCADELE VEREN ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sadece bu ülkede demokrasi olsun diye mücadele veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün baskılara, şantajlara tehditlere rağmen yüreklice görevlerini yaptı örgütümüz. CHP'nin bütün örgütlerine, yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun tamamına yürekten teşekkür ediyorum.

Gece sabaha karşı CHP'nin bayraklarını asan arkadaşlarımız vardı. Bunlar yılmadan görevlerini yaptılar.

"DEVLETİN BÜTÜN İMKANLARINI KULLANDILAR"

Devletin bütün imkanlarını kullandılar. Valisi, kaymakamı, güvenlik güçleri, radyoları, teevizyonları, medyanın yüzde 95'i iktidarın kontrolündeydi. Bütün bu baskılara rağmen CHP'nin örgütleri, gönüllülerle beraber önemli bir görev yaptılar.

"BAKANLAR SEÇİMLER ÖNCESİ İSTİFA ETMELİYDİ"

Daha önemlisi, vatandaşlarımıza hatırlatmak isterim daha önceki seçimler öncesi İçişleri Bakanı görevi bırakırdı. Ulaştırma Bakanı görevinden istifa ederdi, devletin araçları hükümet lehine kullanılmasın diye. Adalet Bakanı istifa ederdi, seçimdeki adalete gölge düşmesin diye. Hiçbirisi istifa etmedi, koltuklarını korudu.

"İKTİDAR PARTİSİNE 7 PUAN KAYBETTİRDİK"

Vicdan sahibi olan herkes bunu bilsin. Ne yaptılar, seçimlerle toplumun üzerindeki ölü toprağını kaldırdık. Sonuç şu; iktidar partisine 7 puan kaybettirdi parti örgütümüz. Kolay bir başarı değildir bu.

Devletin bütün imkanlarına rağmen AK Parti'nin oyunu 7 puan indirdik, örgütte çalışan arkadaşlarıma teşekkür etmeyeceğiz de ne yapacağız.

"DÜNÜN TEK ADAMI BUGÜNÜN TOPAL ÖRDEĞİDİR"

Örgütümüz ve ekip arkadaşlarımız "Biz yapabiliriz" algısını toplumun her kesimine ve dünyaya anlattılar. Dünün tek adamı bugünün artık topal ördeğidir. Artık o her istediğini yapamaycak.

"PARLAMENTONUN İTİBARINI KORUYACAYAĞIZ"

Parlamentonun itibarını biz koruyacağız. Milletin bize verdiği yetkinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu milletin demokrasiye özlemi var. Bu milletin birlikte yaşamaya özlemi var. Bunu sağlayacak olan halkın bize verdiği yetki ve bizim Meclis'teki gücü olacaktır.

"SEÇİMİN TEK KAYBEDENİ AK PARTİ'DİR"

Duvarın bir kısmını yıktık. Aynı azim ve kararlılıkla duvarın geri kalanını da yıkacağız. Seçimin tek kaybedeni var AK Parti. 7 puan kaybettiler, kazanan da demokrasidir.

Millet İttifakı tarihimizin en önemli demokratik kurumlarından biri olacaktır. Anadolu'yu barıştırdık, Millet İttifakı'nı kurduk. Her türlü baskı ve şantaja rağmen sandık güvenliğini sağlamak bizim namus borcumuzdur.

"SANDIK GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERDİK"

Sağlıklı işleyen bir demokraside, sandık güvenliği diye bir şeyden söz edilmez. Çünkü devletin memuru görevini yapar ama iktidar liyakat sistemini yok ettiği için sandık güvenliğine önem verdik ve güzel sonuçlar elde ettik.

"MİLLETVEKİLİ ÇIKARAMADIĞIMIZ İLLERDE MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIK"

Uzun yıllardır milletvekili çıkaramadığımız illerde milletvekili çıkardık. Artık o iller şu tabloyu çok iyi görecekler. Parlamento'da onların sorunlarını dile getirecek bir parti var artık. İktidarın istediği iki partili bir Meclis'ti, şimdi bütün renkleri Meclis'e taşımayı başardık. Bu bizim demokrasiye olan bağlılığımızı gösterir.

"HER KHK'NIN MÜCADELESİNİ VERECEĞİZ"

Dün arkadaşlarıma talimat verdim; her milletvekili, her il başkanı ve ilçe başkanı gönül birliği içinde beraber milletin hukukunu sonuna kadar koruyacağız. Saray'ın çıkardığı KHK'lar sonuna kadar irdelenecek, varsa milletin hukukuna zarar getirecek her düzenleme, Meclis'te mücadelesi verilecek. Meclis'in itibarını koruyacağız. Yetkilerinin büyük bir kısmının elinden alındığını biliyoruz bu Meclis'in.

"EKONOMİDE YANGIN VAR"

Ana hedefimiz bütün o yetkilerin yeniden parlamentoya iade edilmesidir. Ekonomide yangın var, mutfakta yangın var. Önümüzdeki süreç sıradan bir süreç değil. Tıpkı bu seçimlerin sıradan bir seçim olmadığı gibi. Vatandaşın hakkını korurken, onun ekonomisini de koruyacağız. Pek çok bilgiyi kamuoyundan saklayacaklar, CHP'nin görevi bütün bilgileri derleyip kamuoyuyla paylaşmak olacaktır."

ERDOĞAN'I TEBRİK ETMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Kılıçdaroğlu açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin"Sonucu etkileyecek bir hile olmadığını savundu Muharrem İnce, siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez. Yasama, Yürütme ve Yargı organlarını kendisine veren bir insan tebrik edilemez. Nesini tebrik edeceğim. Bir partinin genel başkanı olarak mahkemelere hakim tayin ediyor, onu mu tebrik edeceğim.Demokrasi ilkesini savunuyorsa, yeni bir Anayasa değişikliği yapacağız diyorsa ilk ben tebrik edeceğim. Ama tek adam rejimini savunuyorsa, devam ettiriyorsa. Bir diktatörün nesini tebrik edeceğim." yanıtını verdi.

'CHP'NİN DOĞAL LİDERİ İNCE OLDU' YORUMUNA YANIT VERDİ

Başka bir gazeteci ise Kılıçdaroğlu'na, AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'ın sözlerini hatırlatarak, "Muharrem İnce CHP'nin doğal lideri oldu dediler, doğru mu sizce bu?"sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu, "Mahir Ünal kendi partisinde darbe yapılırken neredeydi acaba?Biz hiçbir zaman dış telkinlerle ya da birilerinin telkinleriyle kendi politikamızı oluşturmayız. Biz demokrasiye inanıyoruz, biz birilerinin talimatıyla el kaldırıp indiren bir parti değiliz. Sayın Ünal dönüp kendi partisine baksın. CHP'nin bütün üyeleri, kendi aramızda oturur tartışırız ama biz demokrasiye inanan bir partiyiz. Aydınlık bir Türkiye'ye inanan bir partiyiz, tek adama teslim olan bir parti değiliz."cevabını verdi.

KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA SORUSU

​CHP lideri, "Parti içinden istifanızı isteyenler var, ne diyorsunuz." sorusuna ise, "Muharrem Bey'in CHP'den fazla oy almasını savunduk zaten. Aksi halde nasıl Cumhurbaşkanı adayı olacaktı. Neden Muharrem Bey CHP rotezini çıkarıp Türk bayraklı rozet taktı. Daha fazla oy almak için. Gösterdiği performansı da yerinde ve doğru bulduk. Hiçbir eleştiri de yapmadık.

"MUHARREM İNCE BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI"

Çalıştı, genç, dinamik. Mitingler yaptı, hepsi doğrudur. CHP'den fazla oy alması da doğaldır. Muharrem İnce'nin kendi ifadesiyle, daha fazla oy alması gerekiyordu, yani beklentinin altında kaldı. Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur." cevabını verdi.