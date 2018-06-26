CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez konuştu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin performansını başarısız bulduğunu açıkladı ve "Beklentinin altında kaldı" dedi.

​Muharrem İnce'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine lider alternatifi olarak gösterilmesi CHP Lideri'ni kızdırdı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından o bölümler:

BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Çalıştı, genç, dinamik. Mitingler yaptı, hepsi doğrudur. CHP'den fazla oy alması da doğaldır. Muharrem İnce'nin kendi ifadesiyle, daha fazla oy alması gerekiyordu, yani beklentinin altında kaldı. Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur." cevabını verdi.