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  1. CHP'de büyük kavga! Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi gömdü

'de iç savaş! Kılıçdaroğlu İnce'ye kılıcını çekti

lideri , 'nin performansını yetersiz bularak "Beklentilerin altında kaldı" açıklaması yaptı.

CHPde iç savaş! Kılıçdaroğlu İnceye kılıcını çekti

Genel Başkanı , 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez konuştu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 'nin performansını başarısız bulduğunu açıkladı ve "Beklentinin altında kaldı" dedi.

KILIÇDAROĞLU MEMNUN DEĞİL

​Muharrem İnce'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine lider alternatifi olarak gösterilmesi CHP Lideri'ni kızdırdı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından o bölümler:

BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Çalıştı, genç, dinamik. Mitingler yaptı, hepsi doğrudur. CHP'den fazla oy alması da doğaldır. Muharrem İnce'nin kendi ifadesiyle, daha fazla oy alması gerekiyordu, yani beklentinin altında kaldı. Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur." cevabını verdi.

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  • 26 Haziran 2018, Salı 14:50
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