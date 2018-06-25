24 Haziran seçimlerinde de hüsrana uğrayan CHP'de istifa sesleri giderek yükseliyor. Genel Başkanlık koltuğuna göz dikerek Kılıçdaroğlu'nu "çıkmışsın yenmiş çıkmışsın yenmiş, her seçimde yenmiş" diyerek yerden yere vuran Muharrem İnce'nin; 24 Haziran seçimlerinde kendisinin de bizzat hezimete uğramasıyla partideki Kılıçdaroğlu - İnce çekişmesi iyice alevlendi. Karşılıklı taraflar seçimin faturasını birbirlerine keserek "istifa" çağrısında bulundular.







KILIÇDAROĞLU VE CHP MERKEZ YÖNETİMİNİ İSTİFAYA DAVET ETTİ

CHP'nin 41 yıl aradan sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili olan Erol, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve CHP merkez yönetimini istifaya davet etti.



Elazığ'da, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP'den milletvekili seçilen Gürsel Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin, seçimlerdeki başarısızlığının genel merkez yönetiminin anlayışından kaynaklandığını savundu.







Erol, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve unvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum. Bu çağrımı genel merkez tarafından belirlenen, garanti seçim bölgesinden gelen bir milletvekili olarak değil, Tunceli ve Elazığ'da seçim kazanmış, partinin ilkeleri ve etik değerleriyle siyaset yapan fedakar bir milletvekili olarak yapıyorum. Partimizin koltuk adamlarına değil, ülkenin yönetimi ile ilgili iddia taşıyan dava adamlarına ihtiyacı vardır."

CHP'nin Tunceli Milletvekili iken 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Elazığ'da partisinin 1. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere giren Erol, CHP'nin 41 yıl aradan sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili oldu.



'KİMSE BAŞARI OLARAK GÖSTEREMEZ'

Öte yandan CHP PM Üyesi Erdal Aksünger, Muharrem İnce'nin yüzde 30'un üzerinde bir oy aldığını belirterek "CHP, Muharrem İnce'ye yetişemedi. Psikolojik sınırı aşamadı. Kimse bunu bir başarı olarak gösteremez." dedi.



Aksünger, eleştirilerine şöyle devam etti:



"Parti içi mücadele artık farklı bir mecraya taşınacak. Artık ülkeyi yönetme refleksi üzerinden hareket eden insanlara ihtiyaç var. Sadece parti içerisinde iktidar olmayı düşünen insanlara ihtiyaç yok. Buna genel başkan da dahil. Yeni yapılanmaya ihtiyaç var. Liyakat ile parti kendini toparlayarak toplumun her kesimine umut olmaya devam etmeli. Kan değişimlerinin olması gerekiyor. Kast sisteminin bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Kaldırılmazsa ülkeyi harap edecek."





İNCE-KILIÇDAROĞLU KAVGASI BAŞLIYOR

CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin CHP'den yüksek oy alması ile Kılıçdaroğlu'nun koltuğu da sallantıya düştü. İnce, yüzde 30'un üzerinde oy alırken, CHP ise yüzde 22'lerde kaldı. Bu rakamlar seçim sonrasında Kılıçdaroğlu'nun karşısına iki kez çıkarak kaybeden İnce'nin CHP içinde Genel Başkanlığa gözünü dikeceğini, Kılıçdaroğlu'nun koltuğu için tehlike çanlarının çalmaya başladığı şeklinde değerlendirildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞU SALLANTIDA

2010 yılında kaset kumpası ile Deniz Baykal'ı koltuğundan indirerek Genel Başkan olan Kılıçdaroğlu, girdiği bütün seçimlerden mağlup çıktı. 24 Haziran seçimleri Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği 9'uncu seçim oldu. Parti içerisinde Kılıçdaroğlu'nun bu seçimi kaybetmesiyle koltuğunun sallantıda olduğu belirtiliyor.

9. YENİLGİYİ YAŞADI

2010'daki kaset kumpasında CHP'nin başına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, girdiği 9'uncu seçimini de kaybetti. Kılıçdaroğlu'nun partisi milletvekilliği seçimlerinde yüzde 22,2 oy aldı. 1 Kasım 2015'te yüzde 25.31 oy alan CHP, oylarını İYİ parti ve HDP'ye kaptırdı. Seçim sürecinde İYİ Parti'ye ödünç vekil desteği veren CHP'den barajı aşması için HDP'ye ve İYİ Parti'ye seçmen akışı olduğu ortaya çıktı. Adayı İnce'nin, CHP'nin üzerinde oy olması 24 Haziran sonrası CHP'de şiddetli bir hesaplaşmanın habercisi olarak yorumlandı.