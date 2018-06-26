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Trump'tan Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen ABD Başkanı Trump, kendisini seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. İki lider stratejik ortaklığa dikkat çekerken, Münbiç konusunu da ele aldı.

Trumptan Erdoğana tebrik telefonu

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'daki seçim başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Erdoğan ile Trump, başta savunma ve askeri alandaki ilişkiler olmak üzere ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunda ortak kararlılığı teyit etti.

Görüşmede Münbiç'te ortak yol haritasının uygulanması ve terörle mücadelede birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemi vurgulandı.

İki lider, 11-12 Temmuz'da Brüksel'deki NATO zirvesinde bir araya gelecek.

  • 26 Haziran 2018, Salı 17:35
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