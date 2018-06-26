Trump'tan Erdoğan'a tebrik telefonu

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'daki seçim başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.



Erdoğan ile Trump, başta savunma ve askeri alandaki ilişkiler olmak üzere ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunda ortak kararlılığı teyit etti.

Görüşmede Münbiç'te ortak yol haritasının uygulanması ve terörle mücadelede birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemi vurgulandı.

İki lider, 11-12 Temmuz'da Brüksel'deki NATO zirvesinde bir araya gelecek.