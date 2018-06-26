Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinden zaferle çıkması şer ittifakının kaos planını yerle bir etti. Seçimlerden sonra yenilgiyi hazmedemeyen partiler suçunu birbirine atarken parti liderlerinden de peş peşe açıklamalar geldi. Bugün konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi yerin dibine soktu. "İstifa yok" açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi oy oranı konusunda başarısız bulduğunu açıklayarak "Koltuk sevdalılarının CHP'de işi yok" dedi.
İNCE GENEL BAŞKANLIK TURUNA BAŞLIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlarda "Kazanamazsan siyaseti bırakacak mısın?" diye meydan okuduğu Muharrem İnce'de KK'nın bu açıklamalarına kayıtsız kalmadı. Kılıçdaroğlunun açıklamalarının hemen ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce Kılıçdaroğlu'na resti çekti. Paylaştığı mesajda genel başkanlık sinyali veren İnce,
"'Hepimizin Cumhurbaşkanı' adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim." dedi.
Takvim.com.tr
İNCE GENEL BAŞKANLIK TURUNA BAŞLIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlarda "Kazanamazsan siyaseti bırakacak mısın?" diye meydan okuduğu Muharrem İnce'de KK'nın bu açıklamalarına kayıtsız kalmadı. Kılıçdaroğlunun açıklamalarının hemen ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce Kılıçdaroğlu'na resti çekti. Paylaştığı mesajda genel başkanlık sinyali veren İnce,
"'Hepimizin Cumhurbaşkanı' adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim." dedi.
Takvim.com.tr
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