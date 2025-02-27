🔴 Hac ve umre ibadetlerinde işlenen kusurlar için de fidye uygulanır (Bakara, 2/196). Fidye, bir kişinin bir gün boyunca doyacak kadar yiyecek miktarına denk gelir ve bu, "sadaka-i fıtır" ile aynı değeri taşır. Bu miktarın asgari olarak verilmesi gerekirken, daha fazlasını vermek daha faziletli görülür (Bakara, 2/184; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270).

🔴 Şâfiî mezhebine göre, Ramazan orucunun kazası yapılmadan yeni Ramazan ayı gelirse, kazaya ek olarak fidye ödeme yükümlülüğü doğar (Nevevî, el-Mecmû', VI, 364; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 645). Gebe ve emzikli kadınlar da çocuklarının sağlığına dair endişeleri nedeniyle oruç tutamıyorsa, hem fidye ödeyip hem de oruçlarını kaza etmeleri gerekir. Ancak eğer yalnızca kendi sağlıkları hakkında endişe ederlerse, sadece oruçlarını kaza etmeleri yeterlidir (Nevevî, el-Mecmû', VI, 267).

ORUÇ FİDYESİ KİMLERE VERİLİR? 🔴 Oruç fidyesi, tıpkı fıtır sadakası gibi, bakmakla yükümlü olunmayan yoksul Müslümanlara verilir. Fidye ve fıtır sadakası ödemekle yükümlü olan bir kişi, bu yardımlardan kendisi ya da doğrudan ya da dolaylı olarak yakınları yararlanamaz. Aynı prensip, zekât için de geçerlidir. Bu nedenle, bir kişi zekât, fıtır sadakası ya da fidye ödeme sorumluluğuna sahipse, bu yardımları kendi üst soyuna (anne, baba, dede, nine) veya alt soyuna (çocuklar, torunlar) veremez.