Milyoner'de seyirciyi ekrana kilitleyen anlar! Galatasaray sorusuna çift cevap da yetmedi

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Mehmet Filiz Şerif isimli yarışmacı 200 bin TL değerindeki Galatasaray sorusunda futbol bilgilerini tazelerken doğru yanıtı bulabilmek için çift cevap joker hakkını kullandı fakat hiç beklemediği bir yanıtla yarışmaya veda etti. O sorunun yanıtı ise meraklıları şok etti. İşte geceye damga vuran soru ve cevabı…

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, her Perşembe ve Pazar akşamı seyircisini keyifli anlar yaşatmayı başarıyor. Sevilen yarışmada bu hafta yarışan Mehmet Filiz Şerif, baraj sorusunu geçmesinin ardından karşısına çıkan 200 bin TL değerindeki 8'nci soruda futbol bilgisiyle hafızasını tazeledi.


GALATASARAY SORUSU ZORLADI

Şerif, karşısına çıkan soruda ilk olarak yanıtı hatırlamaya çalıştı fakat bilmesine rağmen emin olamadığını belirterek çift cevap joker hakkını kullandı.

İŞTE O SORU

Galatasaray Spor Kulübü'nün tarihindeki ilk amblem, ağzında futbol topu olan hangi hayvanın bir tasviriydi?
A - Kanarya
B- Boğa
C- Kartal
D- Aslan

ÇİFT JOKER HAKKINI KULLANDI

Yarışmacı, kullandığı joker hakkında ilk olarak b-) Boğa yanıtını verdi. Seçeneğin yanlış çıkmasının ardından D- Aslan yanıtını seçen Şerif soruyu yanlış cevap vermesiyle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sevilen yarışmacı doğru yanıtı görmesiyle ise şaşkınlığını gizleyemedi.


GECEYE 50 BİN TL ÖDÜL İLE VEDA ETTİ

Milyoner'de sorulan 8. sorunun yanıtı C şıkkı Kartal olacaktı. Soruya yanlış yanıt veren Mehmet Filiz Şerif, Milyoner'e veda ederken yarışmadan 50 bin TL ödül ile ayrıldı