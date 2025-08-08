Milyoner'de seyirciyi ekrana kilitleyen anlar! Galatasaray sorusuna çift cevap da yetmedi
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Mehmet Filiz Şerif isimli yarışmacı 200 bin TL değerindeki Galatasaray sorusunda futbol bilgilerini tazelerken doğru yanıtı bulabilmek için çift cevap joker hakkını kullandı fakat hiç beklemediği bir yanıtla yarışmaya veda etti. O sorunun yanıtı ise meraklıları şok etti. İşte geceye damga vuran soru ve cevabı…
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: