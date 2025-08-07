|
ANKARA DEFTERDARLIĞI SEĞMENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|0470299093
|19957089198
|ERGİN ALAGEYİK
|HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201909201909
|0015
|2025012766DUY0000001
|2025012714DUu0000005
|0,00 TL
|2.684.056,05 TL
|2.684.056,05 TL
|1010504161
|14701269796
|SERHAN ATEŞ
|YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY
|202201202212
|0010
|2025021766DUZ0000003
|2025021714DUv0000029
|0,00 TL
|2.493.460,98 TL
|2.493.460,98 TL
|1020524107
|25601186076
|EMRAH ATILKAN
|UYANIŞ MAH. ŞEHİT NURSİL BEKTAŞOĞLU SK. Kapı No:102 A Daire No:A Tel: KEÇİÖREN ANKARA
|202201202201
|0015
|2024112966DUZ0000009
|2024112914DUv0000095
|0,00 TL
|3.947.425,95 TL
|3.947.425,95 TL
|3370379337
|27193673378
|HABİP ERARSLAN
|BİRLİK MAH. 448 CAD. Kapı No:119 Daire No:6 Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201111201111
|0015
|2025042166DUb0000004
|2025042114DUx0000047
|0,00 TL
|2.520.967,44 TL
|2.520.967,44 TL
|3370379337
|27193673378
|HABİP ERARSLAN
|BİRLİK MAH. 448 CAD. Kapı No:119 Daire No:6 Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201112201112
|0015
|2025042166DUb0000004
|2025042114DUx0000049
|0,00 TL
|3.490.622,19 TL
|3.490.622,19 TL
|4200251833
|58312149092
|YALÇIN GÜLLÜ
|ÜREĞİL MAH. 1151 SK. ALYURT APT Kapı No:45 Daire No:2 Tel: MAMAK ANKARA
|201909201909
|0015
|2025012766DUc0000001
|2025012714DUy0000005
|0,00 TL
|2.684.056,05 TL
|2.684.056,05 TL
|5890149103
|20996743392
|HALİL KÖŞGER
|KIZILCAŞAR MAH. 1209 CAD. Kapı No:3A Daire No:9 Tel: GÖLBAŞI ANKARA
|201911201911
|0015
|2025041866DUd0000001
|2025041814DUz0000006
|0,00 TL
|2.718.271,14 TL
|2.718.271,14 TL
|6530118195
|38312178148
|HİKMET ÖKSÜZ
|GÜNEŞEVLER MAH. MALAZGİRT CAD. YILDIZ APT Kapı No:16 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA
|202301202312
|0010
|2024120966DUe0000001
|2024120914DV00000001
|6.805.683,68 TL
|0,00 TL
|6.805.683,68 TL
|7830022434
|32248965346
|BÜLENT SUNGUR
|ÇAYYOLU MAH. 2689 SK. Kapı No:4 /138 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201401201412
|0010
|2024120666DUf0000001
|2024120614DV10000001
|3.404.908,06 TL
|0,00 TL
|3.404.908,06 TL
|8820176361
|33454965526
|MUSTAFA TÜYSÜZ
|ZÜBEYDE HANIM MAH. SEL CAD. Kapı No:18 Daire No:9 Tel: ALTINDAĞ ANKARA
|202207202209
|0033
|2025043066DUg0000004
|2025043014DV20000009
|0,00 TL
|2.413.829,92 TL
|2.413.829,92 TL
|8820176361
|33454965526
|MUSTAFA TÜYSÜZ
|ZÜBEYDE HANIM MAH. SEL CAD. Kapı No:18 Daire No:9 Tel: ALTINDAĞ ANKARA
|202206202206
|0015
|2025043066DUg0000004
|2025043014DV20000008
|0,00 TL
|2.898.861,85 TL
|2.898.861,85 TL
|8820176361
|33454965526
|MUSTAFA TÜYSÜZ
|ZÜBEYDE HANIM MAH. SEL CAD. Kapı No:18 Daire No:9 Tel: ALTINDAĞ ANKARA
|202204202206
|0033
|2025043066DUg0000004
|2025043014DV20000006
|0,00 TL
|4.393.685,41 TL
|4.393.685,41 TL
|8820176361
|33454965526
|MUSTAFA TÜYSÜZ
|ZÜBEYDE HANIM MAH. SEL CAD. Kapı No:18 Daire No:9 Tel: ALTINDAĞ ANKARA
|202201202212
|0010
|2025043066DUg0000004
|2025043014DV20000011
|0,00 TL
|6.802.180,00 TL
|6.802.180,00 TL
|Dairemizce tanzim olunarak posta ve memur eli ile muhataplarına tebliğ olunamayan ödeme emirlerinin vergi kimlik numaraları ,ödevlinin adı, soyadı ve ünvanı, adresi, ödeme emrinin numarası, dönemi ve miktarı yazılı liste yukarıdadır. 213 sayılı V.U.K.'un 103'üncü, 104'üncü, 105'inci ve 106'ncı maddeleri gereğince; iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen on beş (15)' inci gün ilan tarihi olarak kabul edilir. Muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde dairemize bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, bir (1) ay içerisinde müracatta bulunmayan ve adreslerini bildirmeyenlere, iş bu ilanın neşir tarihinden itibaren bir (1) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN02273105 #ilan.gov.tr