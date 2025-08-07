PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

ANKARA DEFTERDARLIĞI SEĞMENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ağustos 2025 , 00:03
Giriş Tarihi :08 Ağustos 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :08 Ağustos 2025, 00:03
ANKARA DEFTERDARLIĞI SEĞMENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
0470299093 19957089198 ERGİN ALAGEYİK HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201909201909 0015 2025012766DUY0000001 2025012714DUu0000005 0,00 TL 2.684.056,05 TL 2.684.056,05 TL
1010504161 14701269796 SERHAN ATEŞ YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY 202201202212 0010 2025021766DUZ0000003 2025021714DUv0000029 0,00 TL 2.493.460,98 TL 2.493.460,98 TL
1020524107 25601186076 EMRAH ATILKAN UYANIŞ MAH. ŞEHİT NURSİL BEKTAŞOĞLU SK. Kapı No:102 A Daire No:A Tel: KEÇİÖREN ANKARA 202201202201 0015 2024112966DUZ0000009 2024112914DUv0000095 0,00 TL 3.947.425,95 TL 3.947.425,95 TL
3370379337 27193673378 HABİP ERARSLAN BİRLİK MAH. 448 CAD. Kapı No:119 Daire No:6 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201111201111 0015 2025042166DUb0000004 2025042114DUx0000047 0,00 TL 2.520.967,44 TL 2.520.967,44 TL
3370379337 27193673378 HABİP ERARSLAN BİRLİK MAH. 448 CAD. Kapı No:119 Daire No:6 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201112201112 0015 2025042166DUb0000004 2025042114DUx0000049 0,00 TL 3.490.622,19 TL 3.490.622,19 TL
4200251833 58312149092 YALÇIN GÜLLÜ ÜREĞİL MAH. 1151 SK. ALYURT APT Kapı No:45 Daire No:2 Tel: MAMAK ANKARA 201909201909 0015 2025012766DUc0000001 2025012714DUy0000005 0,00 TL 2.684.056,05 TL 2.684.056,05 TL
5890149103 20996743392 HALİL KÖŞGER KIZILCAŞAR MAH. 1209 CAD. Kapı No:3A Daire No:9 Tel: GÖLBAŞI ANKARA 201911201911 0015 2025041866DUd0000001 2025041814DUz0000006 0,00 TL 2.718.271,14 TL 2.718.271,14 TL
6530118195 38312178148 HİKMET ÖKSÜZ GÜNEŞEVLER MAH. MALAZGİRT CAD. YILDIZ APT Kapı No:16 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA 202301202312 0010 2024120966DUe0000001 2024120914DV00000001 6.805.683,68 TL 0,00 TL 6.805.683,68 TL
7830022434 32248965346 BÜLENT SUNGUR ÇAYYOLU MAH. 2689 SK. Kapı No:4 /138 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201401201412 0010 2024120666DUf0000001 2024120614DV10000001 3.404.908,06 TL 0,00 TL 3.404.908,06 TL
8820176361 33454965526 MUSTAFA TÜYSÜZ ZÜBEYDE HANIM MAH. SEL CAD. Kapı No:18 Daire No:9 Tel: ALTINDAĞ ANKARA 202207202209 0033 2025043066DUg0000004 2025043014DV20000009 0,00 TL 2.413.829,92 TL 2.413.829,92 TL
8820176361 33454965526 MUSTAFA TÜYSÜZ ZÜBEYDE HANIM MAH. SEL CAD. Kapı No:18 Daire No:9 Tel: ALTINDAĞ ANKARA 202206202206 0015 2025043066DUg0000004 2025043014DV20000008 0,00 TL 2.898.861,85 TL 2.898.861,85 TL
8820176361 33454965526 MUSTAFA TÜYSÜZ ZÜBEYDE HANIM MAH. SEL CAD. Kapı No:18 Daire No:9 Tel: ALTINDAĞ ANKARA 202204202206 0033 2025043066DUg0000004 2025043014DV20000006 0,00 TL 4.393.685,41 TL 4.393.685,41 TL
8820176361 33454965526 MUSTAFA TÜYSÜZ ZÜBEYDE HANIM MAH. SEL CAD. Kapı No:18 Daire No:9 Tel: ALTINDAĞ ANKARA 202201202212 0010 2025043066DUg0000004 2025043014DV20000011 0,00 TL 6.802.180,00 TL 6.802.180,00 TL
Dairemizce tanzim olunarak posta ve memur eli ile muhataplarına tebliğ olunamayan ödeme emirlerinin vergi kimlik numaraları ,ödevlinin adı, soyadı ve ünvanı, adresi, ödeme emrinin numarası, dönemi ve miktarı yazılı liste yukarıdadır. 213 sayılı V.U.K.'un 103'üncü, 104'üncü, 105'inci ve 106'ncı maddeleri gereğince; iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen on beş (15)' inci gün ilan tarihi olarak kabul edilir. Muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde dairemize bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, bir (1) ay içerisinde müracatta bulunmayan ve adreslerini bildirmeyenlere, iş bu ilanın neşir tarihinden itibaren bir (1) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02273105 #ilan.gov.tr