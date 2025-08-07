ANKARA DEFTERDARLIĞI SEĞMENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Dairemizce tanzim olunarak posta ve memur eli ile muhataplarına tebliğ olunamayan ödeme emirlerinin vergi kimlik numaraları ,ödevlinin adı, soyadı ve ünvanı, adresi, ödeme emrinin numarası, dönemi ve miktarı yazılı liste yukarıdadır. 213 sayılı V.U.K.'un 103'üncü, 104'üncü, 105'inci ve 106'ncı maddeleri gereğince; iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen on beş (15)' inci gün ilan tarihi olarak kabul edilir. Muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde dairemize bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, bir (1) ay içerisinde müracatta bulunmayan ve adreslerini bildirmeyenlere, iş bu ilanın neşir tarihinden itibaren bir (1) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.