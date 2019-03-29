Başkan Erdoğan İstanbul'un 8 farklı noktasında vatandaşlarla buluştu!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala dur durak bilmeden vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan bugün İstanbul'un 8 farklı ilçesinde bulunacak. İstanbullular Başkan Erdoğan'ın gittiği her ilçede alanları doldurdu.
MARATON TUZLA'DA BAŞLADI
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İçmeler Meydanı'nda düzenlenen Tuzla mitinginde, sözlerine 24 Haziran seçimlerinde şahsına ve Cumhur İttifakı'na verdiği destekten dolayı Tuzla halkına şükranlarını sunarak başladı.
"25 yıl öncesine gidelim. Aramızdaki gençler, 25 yıl önce Tuzla ne durumdaydı bilmezler. Çöp, çukur, çamur, bilirler mi? Kim vardı o zaman? CHP vardı. CHP'nin, Tuzla'yı, Pendik'i, Kartal'ı, Maltepe'yi ne hale getirdiğini bilmezler. Biz görevi devraldıktan sonra Tuzla, Pendik, Kartal ne duruma geldi, yeniden biz buraları ihya ettik, inşa ettik. Unutmayın, cumhur güçlü olursa Cumhurbaşkanı da güçlü olur. Unutmayın, Cumhurbaşkanının yanında olduğu bir büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri onlar da güçlü olur. 4,5 sene bu kardeşiniz, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı mı? Binali kardeşim İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğu, Şadi kardeşim Tuzla'da belediye başkanlığını devam ettirdiği takdirde, üçlü olarak el ele vereceğiz ve Tuzla'yı da, İstanbulumuzu da çok daha ilerilere taşıyacağız."
'82 MİLYONUN CUMHURBAŞKANIYIZ'
Raylı sistemler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü'nü yaptıklarına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:
"Bizler bunlara daha ilaveler yapmaya devam edeceğiz. Ulaşımda bütün altyapı, eğitimde, sağlıkta her şey... Sizlerle beraber bu yolda, emin adımlarla yürümemiz lazım. Cumhur destek verirse, sahip çıkarsa, Cumhurbaşkanı da milletine, devletine, ülkesine en güzel şekilde hizmet etme imkanını bulur. Biz sadece şahsımıza oy verenlerin değil, unutmayın 82 milyonun Cumhurbaşkanıyız. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Gürcüsü, Abazası, Romanı, Arnavutu, Boşnağı... Bizde ayrım yok."