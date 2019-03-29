Başkan Erdoğan'dan Sultanbeyli'de önemli açıklamalar 29.03.2019 17:04

İstanbul Sultanbeyli'de halka eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Geçenlerde açıkladım. Şimdi biz de seçimden sonra inşallah Ayasofya’yı tekrar müzeden isim olarak camiye çevireceğiz. Bazı planlarımız var ve bunları da uygulamaya koyacağız. Erdoğan’ın ağzından laf bir kere çıkar" dedi."