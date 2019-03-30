Türk helikopteri ATAK Latin Amerika'da gönülleri fethetti
Latin Amerika'nın en büyük savunma sanayi fuarı LAAD'da görücüye çıkacak T129 Atak helikopteri ile Brezilya'da gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Birçok önemli ismin de izlediği gösteri büyük beğeni topladı.
30.03.2019 10:03
- Son Güncelleme: 30.03.2019 10:39
Latin Amerika'nın en büyük savunma sanayi fuarı LAAD'da görücüye çıkacak T129 Atak helikopteri ile Brezilya'da gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Brezilya Deniz Kuvvetlerinden Koramiral Alte Ganier ve Brezilya Genelkurmay Başkanlığı Lojistik ve Mobilizasyon Başkanı Tümgeneral Douglas Bassoli'nin de izlediği gösteri büyük beğeni topladı.
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