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Türk helikopteri ATAK Latin Amerika'da gönülleri fethetti

Latin Amerika'nın en büyük savunma sanayi fuarı LAAD'da görücüye çıkacak T129 Atak helikopteri ile Brezilya'da gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Birçok önemli ismin de izlediği gösteri büyük beğeni topladı.

30.03.2019 10:03 - Son Güncelleme: 30.03.2019 10:39
Türk helikopteri ATAK Latin Amerika'da gönülleri fethetti

Latin Amerika'nın en büyük savunma sanayi fuarı LAAD'da görücüye çıkacak T129 Atak helikopteri ile Brezilya'da gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Brezilya Deniz Kuvvetlerinden Koramiral Alte Ganier ve Brezilya Genelkurmay Başkanlığı Lojistik ve Mobilizasyon Başkanı Tümgeneral Douglas Bassoli'nin de izlediği gösteri büyük beğeni topladı.

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Türk helikopteri ATAK Latin Amerika'da gönülleri fethetti

Rio de Janiero kentindeki fuara katılmak üzere Brezilya'ya getirilen T129 Atak helikopteriyle ilk uçuş gösterisi, 26 Mart'ta, Sao Paulo'daki Forte Ricardo Kirk Kara Havacılık Komutanlığında yapıldı.

Türk helikopteri ATAK Latin Amerika'da gönülleri fethetti

Ardından dün başkentteki Brasilia Askeri İtfaiye Merkezi Operasyonel Havacılık Bölümünde de tekrarlanan gösteriyi, Brezilya Deniz Kuvvetlerinden Koramiral Alte Ganier ve Brezilya Genelkurmay Başkanlığı Lojistik ve Mobilizasyon Başkanı Tümgeneral Douglas Bassoli izledi.

Türk helikopteri ATAK Latin Amerika'da gönülleri fethetti

Ganier ve Bassoli'ye, Türkiye'nin Brasilia Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş eşlik ederken, TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen, T129 Atak helikopteri hakkında bilgi verdi.

Türk helikopteri ATAK Latin Amerika'da gönülleri fethetti

Atak helikopteri yabancı diplomatlara ve askerlere tanıtıldı.

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