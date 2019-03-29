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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da önemli açıklamalarda bulundu

29.03.2019 13:02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'yi büyütmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. 25 senedir yaptığımız gibi İstanbul'u da büyütmeye beraber devam edeceğiz." dedi.


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