Başkan Erdoğan yerel seçimleri değerlendirdi: Milletimiz anketi sandıklarda yapacak 29.03.2019 16:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pendik’te cuma namazını kıldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Pazar günü çok büyük bir anketi inşallah milletimiz sandıklarda yapacak. İstanbul, Ankara, İzmir buralar çok önemli. Toplam 30 büyükşehir bunlar çok önem arz ediyor. Buralardan gelecek netice de Türkiye’de yapılan bu seçimin kaderi üzerinde çok önemli. Yüzde 80-85 gibi bir oy buralarda yatıyor” dedi.