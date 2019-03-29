Başkan Erdoğan'dan Pendik'te önemli açıklamalar 29.03.2019 13:37

Pendik'te önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Çıkmış ne diyor? Trabzonluyum. Ya sen 'Trabzonluyum' diyerek benim Trabzonlu hemşehrilerimi mi aldatacaksın? Yani eğer işe oradan bakıyorsan şu anda benim Hazine ve Maliye Bakanım Trabzonlu. İçişleri Bakanım aynen Trabzonlu. Sanayi ve Teknoloji Bakanım Trabzonlu. Aynı şekilde Grup Başkanvekilim Muş, o da Trabzonlu. Yani burada mesele hangi şehirden olup olmadığın değil, adam olup olmadığın önemli." diyerek CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi.