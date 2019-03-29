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Eksi 15 derecede teröre geçit yok!

Doğu Karadeniz kırsalında 5 ili kapsayan eş zamanlı operasyonlarla teröre geçit verilmiyor.

29.03.2019 09:38 - Son Güncelleme: 29.03.2019 10:15
Eksi 15 derecede teröre geçit yok!

Doğu Karadeniz kırsalında 5 ili kapsayan eş zamanlı operasyonlarla teröre geçit verilmiyor.

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Eksi 15 derecede teröre geçit yok!

Bahar öncesi hız kazanan operasyonlarda bölgede adeta kuş uçurtulmuyor.

Eksi 15 derecede teröre geçit yok!

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Polis Özel Harekat timlerinin de destek verdiği Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Ordu ve Tokat kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının bölgede kullandığı güzergahlar başta olmak üzere il sınırları, yayla evlerinin bulunduğu alanlar ile karla kaplı ormanlık alanda -15 derece soğukta belirlenen alanlarda arama-tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Eksi 15 derecede teröre geçit yok!

İhlas Haber Ajans'ının (İHA) takip ettiği operasyonlarda JÖH ve PÖH timleri omuz omuza arazide hareket ederek şüpheli alanları kontrol ediyor. Operasyonlara iz takip, erzak ve bomba arama köpekleri de katılarak destek veriyor.

Eksi 15 derecede teröre geçit yok!

Tedbirler sıklaştırıldı

Terör örgütünün Sözde Karadeniz Açılım Grubu olarak kendilerini adlandıran 22 kişilik terörist grubunun 20'si bugüne kadar etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise yaralı halde bölgeden kaçtıklarını tespit edildi.

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