Başkan Erdoğan'dan Maltepe'de önemli açıklamalar 29.03.2019 15:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Maltepe mitinginde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Buradan CHP yönetimine soruyorum... Madem bu partiyle birlikte olmaktan utanıyorsunuz niye ittifak içindesiniz? Madem ittifak kurdunuz hangi pazarlıklar karşılığında yapıldığını neden açıklamıyorsunuz? Adaylarınızın bir kısmının listesi bu parti üzerinden Kandil’den mi gönderildi. Söylemezseniz de zaten biz bunları çıkarıp ilan edeceğiz" dedi.