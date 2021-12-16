16 Aralık ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücret ve AGİ kaç TL açıklıyor! Milyonlar havalara uçtu! O rakam...
Ankara kulislerinden bomba haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda Başkan Erdoğan 2022 yılı asgari ücret zammını açıklayacak. Bugün öğleden sonra açıklama yapılması bekleniyor. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrette istediği zam tutarına dair çok mühim bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin 4.000 TL'den az olmasını istemiyor. 2022 yılı asgari ücret belirlenmesinde 4'üncü ve son toplantı için geri sayım resmen başladı. 1 Aralık'ta başlayan toplantıların bu hafta içinde yapılması öngörülüyordu. Ancak son toplantı için henüz net bir tarih verilmedi. Öte yandan kritik görüşme öncesinde AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan önemli bir asgari ücret yorumu geldi. İşte Asgari ücret 2022 zammı!
16.12.2021 11:00
- Son Güncelleme: 16.12.2021 11:02
ASGARİ ÜCRET ve gündeme ilişkin merak edilen birçok detayı paylaşan Kurtulmuş, ''hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktı'' diyerek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından verilecek karara dikkat çekti.