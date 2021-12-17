2022 AGİ tarifesi geldi! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu, çocuksuz çalışanlara müjde: 2022 zamlı AGİ fiyatları netten brüte asgari ücretle kaç TL?
AGİ 2022 hesaplama tablosu hakkındaki araştırmalar özellikle sabah saatlerinden itibaren artışa geçti. 2022 yılı asgari ücret ve AGİ zam oranları bugün dördüncü ve son toplantı neticesinde belirlendi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarını tamamlayarak uygulanacak zam oranı hakkında anlaşmaya vardı. Kritik toplantının ardından asgari ücretin ne kadar olacağını Başkan Erdoğan açıkladı. Gelen son dakika haberine göre, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret artık gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacak. Bugün apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlarda geçerli olacak. Peki Vergi iadesi olarak uygulanan AGİ nasıl verilecek? Kimler alacak? AGİ uygulaması nasıl belirlenecek? İşte merak edilenler!
Asgari ücrette 2022 zam oranları bugün itibariyle açıklanıyor. Milyonlarca çalışan asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağını merak edip araştırıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kritik 4. toplantısı bugün saat 11.00'de başladı. İş hayatına devam eden vatandaşlar bir süredir beklediği asgari ücret ve AGİ zam oranları belli oluyor. AGİ 2022 hesaplama tablosu arama motorlarında yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Gelen son dakika haberine göre, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret artık gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacak. Bugün apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlarda geçerli olacak. Peki Vergi iadesi olarak uygulanan AGİ nasıl verilecek? Kimler alacak? AGİ uygulaması nasıl belirlenecek? İşte merak edilenler!
2022 ASGARİ ÜCRET VE AGİ TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının ardından Erdoğan, 2022 asgari ücreti açıkladı.
İşte o açıklama;
"2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır.
Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam değişecektir. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza işverenlerimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."
AGİ KALTI MI?
KİMLER ALACAK?
NASIL HESAPLANACAK?
UZMAN İSİM AÇIKLIYOR
VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NASIL UYGULANACAK
2022 yılında uygulanacak asgari ücret artık gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacak. Bugün apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlarda geçerli olacak. Peki Vergi iadesi olarak uygulanan AGİ nasıl verilecek. Kimler alacak. AGİ uygulaması nasıl belirlenecek. İşte cevapları
Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Bu yılki asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu.
Asgari ücrete devlet de destek verdi. Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece işçiler için 700 liranın üzerinde bir destek verilmiş oldu. Böylece apartman görevlileri için yıllardır uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlar için geçerli hale geldi. Apartman görevlilerinin brüt asgari ücretinden sadece SGK primi ve işsizlik sigorta fonu primi kesiliyor. Vergi kesintisi yapılmıyor. Dolayısıyla vergi iadesi şeklinde uygulanan Asgari Geçim İndirimi de gerçekleşmiyor. Yani vergi alınmadığı için iadesi de olmuyor.