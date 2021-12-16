Milyonların gözü Başkan Erdoğan'da! 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret bugün açıklanıyor!
Milyonların gözü 2022 asgari ücret maaşının ne zaman açıklanacağında. Gelen son dakika haberine Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı saat 11'de toplandı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş asgari ücret ile ilgili "Herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak" ifadelerini kullanmıştı. 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili detaylar netleşiyor. Milyonların beklediği 2022 asgari ücreti son toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın saat açıklaması bekleniyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...
16.12.2021 10:36
- Son Güncelleme: 16.12.2021 10:36
7 milyonu aşkın kişi asgari ücret zammı için gelecek son dakika haberine kilitlendi. Gelen son dakika haberine göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısı 11'de başladı.
Kritik toplantının ardından asgari ücretin ne kadar olacağını Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.
Bilindiği üzere asgari ücretle birlikte kıdem ve ihbar tazminatı, işssizlik maaşı, engelli, yaşlı aylığı, evde bakım maaşı ve birçok alanda maaşlar zamlanacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak?
AK PARTİ'DEN FLAŞ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Milyonlarca çalışanın gözü 2022 asgari ücret zammındayken AK Parti'den konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "2022 asgari ücret 4 bin TL üzeri olur mu?" sorusuna yanıt verdi.