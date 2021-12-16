16 Aralık ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAMMI - Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce 2022 asgari ücret ve AGİ ne kadar açıkladı! Milyonlar havalara uçtu! O rakam...
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA HABERLERİ: 16 Aralık asgari ücret ve AGİ zammı biraz önce belli oldu. Peş peşe Ankara kulislerinden bomba haberler gelmişti. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı asgari ücret zammını saat tam 15.00'te açıkladı. Asgari ücret zammı yüzde 50 artışla 4.250 TL oldu. Bu anlamda asgari ücrete tarihi bir zam yapılmış oldu. İşte Asgari ücret 2022 zammı! İşte yeni 2022 asgari ücret ve AGİ zam oranları! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika asgari ücret zammı açıklaması mest etti! Asgari ücret memur maaşlarını etkiler mi, nasıl etkiler? Asgari ücret öğretmen, doktor, hemşire, avukat, mühendis, polis maaşlarına nasıl yansır?
16.12.2021 15:41
- Son Güncelleme: 16.12.2021 15:49
ASGARİ ÜCRET ve gündeme ilişkin merak edilen birçok detayı paylaşan Kurtulmuş, ''hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktı'' diyerek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından verilecek karara dikkat çekti.