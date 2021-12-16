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Haberler Ekonomi 16 Aralık ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAMMI - Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce 2022 asgari ücret ve AGİ ne kadar açıkladı! Milyonlar havalara uçtu! O rakam...

16 Aralık ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAMMI - Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce 2022 asgari ücret ve AGİ ne kadar açıkladı! Milyonlar havalara uçtu! O rakam...

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA HABERLERİ: 16 Aralık asgari ücret ve AGİ zammı biraz önce belli oldu. Peş peşe Ankara kulislerinden bomba haberler gelmişti. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı asgari ücret zammını saat tam 15.00'te açıkladı. Asgari ücret zammı yüzde 50 artışla 4.250 TL oldu. Bu anlamda asgari ücrete tarihi bir zam yapılmış oldu. İşte Asgari ücret 2022 zammı! İşte yeni 2022 asgari ücret ve AGİ zam oranları! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika asgari ücret zammı açıklaması mest etti! Asgari ücret memur maaşlarını etkiler mi, nasıl etkiler? Asgari ücret öğretmen, doktor, hemşire, avukat, mühendis, polis maaşlarına nasıl yansır?

takvim.com.tr
16.12.2021 15:41 - Son Güncelleme: 16.12.2021 15:49
16 Aralık ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAMMI - Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce 2022 asgari ücret ve AGİ ne kadar açıkladı! Milyonlar havalara uçtu! O rakam...

AK Parti'den Yeni Asgari Ücret Yorumu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye gündeminde ilk sırada yer alan asgari ücret tespitine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

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16 Aralık ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAMMI - Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce 2022 asgari ücret ve AGİ ne kadar açıkladı! Milyonlar havalara uçtu! O rakam...

ASGARİ ÜCRET ve gündeme ilişkin merak edilen birçok detayı paylaşan Kurtulmuş, ''hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktı'' diyerek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından verilecek karara dikkat çekti.

16 Aralık ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAMMI - Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce 2022 asgari ücret ve AGİ ne kadar açıkladı! Milyonlar havalara uçtu! O rakam...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işçi ve işveren sendikalarının beklentilerinin tespit edildiğini ifade eden Kurtulmuş, son toplantı öncesinde rakam söylemenin uygun olmayacağını söyledi.

16 Aralık ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAMMI - Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce 2022 asgari ücret ve AGİ ne kadar açıkladı! Milyonlar havalara uçtu! O rakam...

2022 Asgari Ücret Toplantısı Ne Zaman?

2022 yılından itibaren geçerli olacak ve doğrudan milyonlarca vatandaşı etkileyecek olan asgari ücret zammında son toplantı merakla bekleniyor.

16 Aralık ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAMMI - Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce 2022 asgari ücret ve AGİ ne kadar açıkladı! Milyonlar havalara uçtu! O rakam...

1 Aralık'ta yapılan ilk toplantı sonrasında 7 Aralık'ta ikinci toplantısını gerçekleştirmişti. 9 Aralık Perşembe günü yapılan 3'üncü toplantının ardından 13 – 17 Aralık haftasında komisyonun 4'üncü ve son toplantısını yapması bekleniyordu.

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