Kraliyet Ailesi ilan açtı! Kate Middleton’ın fotoğraf skandalından sonra ilk hamle: 25 bin Sterlerlin teklif ettiler

Galler Prensesi Kate Middleton gizemi devam ederken Kraliyet Ailesi'nden ilginç bir ilan geldi. Buckingham Sarayı tarafından açılan iş ilanında şartlara uyan kişilere 25 bin Sterlin'den fazla maaş verileceği duyuruldu. İlanın Kate Middleton'ın fotoğraf skandalı ve ardından Kraliyet Ailesi'nin Galler Prensesi'ni öldürdüğüne dair iddiaların ardından gelmesi dikkat çekti. Peki, Kraliyet Ailesi'nin 25 bin Sterlinlik karşılığında nasıl bir hizmet istiyor? İşte, Galler Prensesi Kate Middleton ve İngiliz Kraliyet Ailesi hakkındaki tüm detaylar…
Galler Prensesi Kate Middleton'ın hayatını kaybettiğine yönelik iddialar tüm dünyada gündem olmaya devam ederken Kraliyet Ailesi'nden dikkat çeken bir hamle geldi.
KRALİYET AİLESİ'NDEN İLGİNÇ İLAN
Buckingham Sarayı'ndan gelen hamleyi Kate Middleton'ın eşi Prens William ile görüntülerini yayımlatan İngiliz the Sun gazetesi duyurdu.
25 BİN STERLİN KARŞILIĞINDA NE İSTİYORLAR?
Kraliyet Ailesi, 25 bin Sterlinlik maaş teklifi ile "sürekli ilgi uyandırabilecek" bir iletişim asistanı arıyor.