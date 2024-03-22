Kraliyet Ailesi ilan açtı! Kate Middleton’ın fotoğraf skandalından sonra ilk hamle: 25 bin Sterlerlin teklif ettiler

Galler Prensesi Kate Middleton gizemi devam ederken Kraliyet Ailesi'nden ilginç bir ilan geldi. Buckingham Sarayı tarafından açılan iş ilanında şartlara uyan kişilere 25 bin Sterlin'den fazla maaş verileceği duyuruldu. İlanın Kate Middleton'ın fotoğraf skandalı ve ardından Kraliyet Ailesi'nin Galler Prensesi'ni öldürdüğüne dair iddiaların ardından gelmesi dikkat çekti. Peki, Kraliyet Ailesi'nin 25 bin Sterlinlik karşılığında nasıl bir hizmet istiyor? İşte, Galler Prensesi Kate Middleton ve İngiliz Kraliyet Ailesi hakkındaki tüm detaylar…