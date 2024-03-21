Kate Middleton’ı Kraliyet Ailesi mi kurban etti? Diana’nın sırdaşı işaret etmişti: Prens William’ın Rothschild bağı ortaya çıkardı! Saray’daki şeytan kim?

Galler Prensesi Kate Middleton'ın sahte görüntüleri ve dublörleri tek tek ortaya çıkarken Kraliyet Ailesi üzerindeki soru işaretleri ise her geçen gün artıyor. Prenses Diana'nın arkadaşı Kate Middleton'ın Kraliyet Ailesi'nin kanlı bir ayinine kurban gittiğini iddia ederken Galler Prensi William ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Buckingham Sarayı'nın Rothschild bağlantısı Kate gizemini çözecek mi? Kate Middleton'a ne oldu? Kate Middleton öldü mü? Galler Prensesi'ni kim öldürdü? İşte, Kraliyet Ailesi'nin karanlık yüzüne dair tüm detaylar…
Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili komplo teorileri Kraliyet Ailesi'ni köşeye sıkıştırmaya devam ediyor. 16 Ocak'tan bu yana kamuoyuna görünmeyen Kate Middleton'ın hayatını kaybettiğine yönelik iddialar tüm dünyada bomba etkisi yaratırken ölümü ile ilgili kan donduran tezler de ortaya çıktı. Peki, Galler Prensesi Kate Middleton'a ne oldu, öldü mü? Kate Middleton nerede? Galler Prensesi'ni Kraliyet Ailesi mi öldürdü? Prens William'ın Rothschild ile bağlantısı tüm soruları cevaplıyor…
DIANA'NIN SIRDAŞINDAN KAN DONDURAN İDDİA
Paris'teki sır ölümü ile yıllardır gündemden düşmeyen Prenses Diana'nın en yakın arkadaşı ve sırdaşı Christine Fitzgeralg, Kate Middleton'ın Kraliyet Ailesi tarafından öldürüldüğünü öne sürmüştü.
Fitzgerald'a göre Kate'in ölümü saklanıyor çünkü İngiliz halkı, Kraliyet Ailesi'nin 30 yıl içinde ikinci kez cinayetten paçayı sıyırmasına izin verecek ikinci bir Prenses Diana durumunu kabul etmeyecekti. Bunun yerine suçu örtbas etmek ve halkın satanist ayinlerine kurban verdikleri isimlerden haberdar olmaması için dublör kullanacaktı.