Kate Middleton’ı Kraliyet Ailesi mi kurban etti? Diana’nın sırdaşı işaret etmişti: Prens William’ın Rothschild bağı ortaya çıkardı! Saray’daki şeytan kim?

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Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili komplo teorileri Kraliyet Ailesi'ni köşeye sıkıştırmaya devam ediyor. 16 Ocak'tan bu yana kamuoyuna görünmeyen Kate Middleton'ın hayatını kaybettiğine yönelik iddialar tüm dünyada bomba etkisi yaratırken ölümü ile ilgili kan donduran tezler de ortaya çıktı. Peki, Galler Prensesi Kate Middleton'a ne oldu, öldü mü? Kate Middleton nerede? Galler Prensesi'ni Kraliyet Ailesi mi öldürdü? Prens William'ın Rothschild ile bağlantısı tüm soruları cevaplıyor…