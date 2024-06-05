Kate Middleton hakkında flaş iddia! Geçit töreni iddiaları gerçeği ortaya çıkardı: Bir daha asla dönemeyecek! Kraliyet Ailesi Prenses’i saklıyor mu?

Kate Middleton İngiltere gündemini belirlemeye devam ediyor. Uzun süre ortalıkta görünmeyen ve mart ayında öldüğüne yönelik iddialarla gündeme gelen ve ardından kamera karşısına geçip kanser olduğunu açıklayan Galler Prensesi Kate Middleton'ın Kraliyet Ailesi 'ndeki rolüne bir daha asla dönemeyeceği iddia edildi.

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"KATHERINE ÇOK HASTA"

Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlığının bilinenden daha kötü olduğunu iddia eden Lady Colin Campbell "Katherine çok hasta. Tedavi çok yorucu. İyileşmek ve üç çocuğuna bakabilmek için kendini bir kenara bırakması gerekiyor. Bu kadar basit, aktif olamayacak kadar hasta" dedi.