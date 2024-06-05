Kate Middleton hakkında flaş iddia! Geçit töreni iddiaları gerçeği ortaya çıkardı: Bir daha asla dönemeyecek! Kraliyet Ailesi Prenses’i saklıyor mu?

Kraliyet Ailesi'nde Kate Middleton fırtınası devam ediyor. Hayatını kaybettiği iddiaları ile gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton'ın hastalığı ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İngiltere'de "Trooping the Colour" geçit töreni yaklaşırken Kate Middleton'ın törene katılıp katılamayacağı merak konusu oldu. Peki, Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl? Kraliyet Ailesi Prenses'i saklıyor mu?
Kate Middleton İngiltere gündemini belirlemeye devam ediyor. Uzun süre ortalıkta görünmeyen ve mart ayında öldüğüne yönelik iddialarla gündeme gelen ve ardından kamera karşısına geçip kanser olduğunu açıklayan Galler Prensesi Kate Middleton'ın Kraliyet Ailesi'ndeki rolüne bir daha asla dönemeyeceği iddia edildi.
GEÇİT TÖRENİNE KATILACAK MI?
Sağlık durumunun iyi olmadığı iddia edilen Kate Middleton'ın geleneksel "Trooping the Colour" adlı geçit törenine katılıp katılamayacağı merak ediliyor.
Tedavi sürecini gizli tutan Prenses'in sağlık durumuna dair bazı iddialar ortaya atıldı. Kraliyet ailesini yakından takip eden ve Prenses Diana biyografisiyle tanınan Lady Colin Campbell, Prenses'in sağlık durumuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"KATHERINE ÇOK HASTA"
Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlığının bilinenden daha kötü olduğunu iddia eden Lady Colin Campbell "Katherine çok hasta. Tedavi çok yorucu. İyileşmek ve üç çocuğuna bakabilmek için kendini bir kenara bırakması gerekiyor. Bu kadar basit, aktif olamayacak kadar hasta" dedi.