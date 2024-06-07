Türkiye’nin ayak izi genişliyor: Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Avrupa’da Ankara rüzgarı! AB’den dikkat çeken rapor: Yapıcı ortaklık şart

Türkiye'nin Afrika, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'daki etkisi her geçen gün artıyor. Ankara drone diplomasisi, yatırımları ve TV dizileri gibi yumuşak güç unsurları ile dünyanın dört bir yanında etkisini artırırken Chaillot Raporu isimli AB raporu, Ankara'nın tüm bu bölgeler için en güvenilir müttefik haline geldiğini yazdı. Chaillot Raporu'nda "Geniş jeopolitik değişimler, AB'nin Türkiye ile yapıcı bir ortaklık kurmasını ve potansiyel sürtüşme alanlarını ele almasını giderek daha önemli hale getiriyor" ifadelerine yer verildi.