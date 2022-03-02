Ankara Çankaya'da 14 metrekare dükkan icradan satışa çıktı

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Çankaya'da bulunan dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 250 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 28 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kızılay Mahallesi, 1163 Ada, 8 Parsel, 1. Bodrum Kat, 78 nolu Bağımsız Bölümde bulunan taşınmaz: Kızılay Mahallesi sınırları içerisinde İzmir-1 Caddesi üzerinde yer almaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölge yapılaşmasını tamamlamış olup, şehrin ticari potansiyeli en yüksek olduğu çok sayıda iş hanı, dükkan, ofis vb. bulunduğu bölgedir. Taşınmazın cepheli olduğu İzmir-1 Caddesi zorunlu haller dışında yalnızca yaya kullanımına ayrılmış olup, yaya hareketliliği oldukça yüksek yoğunluktadır. Ana Taşınmaz Özellikleri: Taşınmazın yer aldığı bina İzmir-1 Caddesi üzerinde, ayrık-ikiz nizam betonarme tarzda inşa edilmiştir. Ana gayrimenkul; 2 bodrum + zemin + galeri + 8 normal kat olmak üzere toplam 12 kattan oluşmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bina 1985 yılında inşa edilmiş olup, yaklaşık 36 yıllıktır. İşhanında katlar arası ulaşımı sağlayan 2 adet merdiven ve asansör bulunmaktadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri: Taşınmaz, binanın 1. Bodrum katında yer almakta olup, yalnızca İşhanı içi sirkülasyon alanına cephesi bulunmaktadır. Mimari projesinde ve yerinde yapılan ölçümlere göre 14,25 m2 net, 15,96 m2 brüt alanlıdır. Dükkanın cephesi yaklaşık 2,50 mt dir. Mimari projesinde ve fiili durumda tek hacim dükkan alanından oluşmaktadır. Mahallinde terci dükkanı olarak kullanılmakta olup, dikdörtgen formdadır. Dükkan zemini laminat parke kaplıdır. Duvarları ve tavanı yüzeyi PVC malzemeli kaplamalıdır. Dükkan içerisinde mutfak, wc kullanımı bulunmamaktadır. Dükkanda ısınma tesisatı bulunmamaktadır. Kıymet takdiri yapıldığı tarihte taşınmazın malik tarafından dükkanı olarak kullanıldığı görülmüştür. Fiili durumu dükkandır. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

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