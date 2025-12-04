Yeni görev yeni uygulama

Erişebilirliği çalışmalarının merkezine alan Türk Telekom, ana destekçisi olarak teknolojiyi sanatla buluşturduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde; "Sesli Adımlar" uygulaması ve "Erişilebilir Tiyatro" projesiyle görme ve işitme engellilere kapsayıcı bir sanat deneyimi sunuyor. "Telefon Kütüphanesi" ve "Kitaplara Ses", binlerce sesli kitap ve betimlemeli sanat eserini cebe taşırken, "TahtApp" uygulaması az gören çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Teknolojiyi faydaya dönüştürerek her alanda engelleri kaldırmaya yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

