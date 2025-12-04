PODCAST CANLI YAYIN

Yardımlara yansıyacak

Ocak ayındaki memur maaş katsayısında yaşanacak artış, sosyal yardımlara da yansıyacak.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Yardımlara yansıyacak

Ocak ayındaki memur maaş katsayısında yaşanacak artış, sosyal yardımlara da yansıyacak. 5 ayda oluşan yüzde 17.55'lik artışa göre yeni tutarlar şöyle olacak:

65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 5 bin 390 lira ödeme yapılırken; bu tutar 6 bin 336 lira olacak.

EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için verilen 11 bin 702 lira tutarındaki evde bakım desteği 5 aylık orana göre 13 bin 756 liraya yükselecek.

ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 4 bin 303 liradan 5 bin 58, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 6 bin 454 liradan 7 bin 587 liraya çıkacak.

ÇOCUK DESTEĞİ: Sosyal ve Ekonomik Destek okul öncesi çocuk için 5 bin 558 liradan 6 bin 534, ilköğretimde okuyan için 8 bin 337 liradan 9 bin 801, ortaöğretimde okuyan için 8 bin 893 liradan 10 bin 454 ve yükseköğrenimde okuyan için 10 bin 5 liradan 11 bin 761 liraya yükselecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu! Milyonlarca maaş ve ödeme değişecek
Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS'yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
D&R
Özgür Özel'e tarihi belge tokadı! Başkan Erdoğan'a “Deden neredeydi” sorusuna şehadet belgeli yanıt geldi
Emekliye %11.2 enflasyon zammı: Hesaplar noktası virgülüne değişti! SSK BAĞKUR'a 19 bin TL maaş...
Fenerbahçe Meksikalı golcü Gimenez'i öncelikli hedefi olarak belirledi
İdefix
Memura emekliye enflasyon farkı: En düşük maaş için 5. oran geldi! İşte meslek meslek zam tablosu
Kayak merkezlerinde yılbaşı heyecanı başladı! Tatil fiyatları dudak uçuklattı!
HSK atamaları Resmi Gazete'de! 1351 hakim ve savcı adayının görev yeri belli oldu
ZTK'da da Fırtına! Trabzonspor - Van Spor FK: 2-0 | MAÇ SONUCU
Galatasaray’dan Süper Lig’i ayağa kaldıracak transfer!
Kuruluş Orhan’da dervişin nasihatleri yüreklere dokundu!
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme! Gökhan Gönül ve Aref hakkında karar verildi!
İsrail kışkırtıyor SDG entegre olmuyor! MOSSAD'dan "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge"ye sabotaj girişimi: YPG'ye "müttefik" dediler
CHP'de "kirpi" operasyonu! İhraç ve disiplin furyası başlıyor: Listedeki ilk isim ve hedefteki 10 isim | Murat Emir vekilleri aradı mı?
Öcalan "MHP-darbe" sözlerine açıklık getirdi! 27 Şubat vurgusu: "Güçlü irade ve kararlı duruşumuz sürüyor" | CHP'ye çağrı yaptı
Türk Telekom teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürüyor engeller kalkıyor
"İmralı" sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplanıyor
Kuruluş Orhan’ın Flavius’u Şükrü Özyıldız’ın fenomen kardeşini gören şaşıp kaldı!