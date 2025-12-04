Yardımlara yansıyacak

Ocak ayındaki memur maaş katsayısında yaşanacak artış, sosyal yardımlara da yansıyacak. 5 ayda oluşan yüzde 17.55'lik artışa göre yeni tutarlar şöyle olacak:

65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 5 bin 390 lira ödeme yapılırken; bu tutar 6 bin 336 lira olacak.

EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için verilen 11 bin 702 lira tutarındaki evde bakım desteği 5 aylık orana göre 13 bin 756 liraya yükselecek.

ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 4 bin 303 liradan 5 bin 58, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 6 bin 454 liradan 7 bin 587 liraya çıkacak.

ÇOCUK DESTEĞİ: Sosyal ve Ekonomik Destek okul öncesi çocuk için 5 bin 558 liradan 6 bin 534, ilköğretimde okuyan için 8 bin 337 liradan 9 bin 801, ortaöğretimde okuyan için 8 bin 893 liradan 10 bin 454 ve yükseköğrenimde okuyan için 10 bin 5 liradan 11 bin 761 liraya yükselecek.