Bugün kuyumcudan altın alsam ne öderim? 4 Aralık canlı altın fiyatları

Birikimini altından yana tercih edenlerin gözü yeniden kuyumcularda. Küresel piyasalarda dalgalanan ons altın, iç piyasada gram ve çeyrek fiyatlarını da yukarı çekerken “Bugün altın alsam ne öderim?” sorusu günün en çok merak edilen başlıkları arasında. 4 Aralık itibarıyla canlı altın piyasasında hareketlilik devam ederken, gramdan çeyreğe tüm birimlerde fiyatlar anlık olarak değişiyor. İşte yatırımcıların yakından takip ettiği güncel altın rakamlarına dair son tablo.

Bugün kuyumcudan altın alsam ne öderim? 4 Aralık canlı altın fiyatları

4 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram Altın (TL/GR) 5.712,11 5.712,91
22 Ayar Bilezik 5.242,28 5.288,19
Altın (ONS) 4.180,03 4.180,62
Altın ($/kg) 133.874,00 133.893,00
Altın (Euro/kg) 156.462,00 156.484,00
Cumhuriyet Altını 37.438,00 37.679,00
Yarım Altın 18.777,00 18.915,00
Çeyrek Altın 9.388,00 9.457,00
Reşat Altını 37.470,47 37.711,95
Kulplu Reşat Altını 37.472,69 37.714,20
22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.239,36 5.475,60
18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.169,84 4.170,42
14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.165,56 4.260,26
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 93.169,20 94.680,58
Kapalıçarşı Beşli Altın 188.667,63 192.392,81
Gremse Altın 93.203,30 95.356,75
Ata Altın 38.446,36 39.425,79
Tam Altın 37.267,68 38.012,15
Külçe Altın ($) 136.700,00 136.800,00
Has Altın 5.683,55 5.684,34
Hamit Altın 37.470,47 37.711,95

CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI DÖVİZ KURU NE KADAR OLDU?

