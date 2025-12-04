Bugün kuyumcudan altın alsam ne öderim? 4 Aralık canlı altın fiyatları
Birikimini altından yana tercih edenlerin gözü yeniden kuyumcularda. Küresel piyasalarda dalgalanan ons altın, iç piyasada gram ve çeyrek fiyatlarını da yukarı çekerken “Bugün altın alsam ne öderim?” sorusu günün en çok merak edilen başlıkları arasında. 4 Aralık itibarıyla canlı altın piyasasında hareketlilik devam ederken, gramdan çeyreğe tüm birimlerde fiyatlar anlık olarak değişiyor. İşte yatırımcıların yakından takip ettiği güncel altın rakamlarına dair son tablo.
4 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Gram Altın (TL/GR)
|5.712,11
|5.712,91
|22 Ayar Bilezik
|5.242,28
|5.288,19
|Altın (ONS)
|4.180,03
|4.180,62
|Altın ($/kg)
|133.874,00
|133.893,00
|Altın (Euro/kg)
|156.462,00
|156.484,00
|Cumhuriyet Altını
|37.438,00
|37.679,00
|Yarım Altın
|18.777,00
|18.915,00
|Çeyrek Altın
|9.388,00
|9.457,00
|Reşat Altını
|37.470,47
|37.711,95
|Kulplu Reşat Altını
|37.472,69
|37.714,20
|22 Ayar Altın (TL/Gr)
|5.239,36
|5.475,60
|18 Ayar Altın (TL/Gr)
|4.169,84
|4.170,42
|14 Ayar Altın (TL/Gr)
|3.165,56
|4.260,26
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|93.169,20
|94.680,58
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|188.667,63
|192.392,81
|Gremse Altın
|93.203,30
|95.356,75
|Ata Altın
|38.446,36
|39.425,79
|Tam Altın
|37.267,68
|38.012,15
|Külçe Altın ($)
|136.700,00
|136.800,00
|Has Altın
|5.683,55
|5.684,34
|Hamit Altın
|37.470,47
|37.711,95
