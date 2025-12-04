Birikimlerini altına yönlendirenler piyasada son durumu merak ediyor. Küresel taraftaki oynaklık ons altını yukarı taşırken, iç piyasada gram ve çeyrek altının fiyatı da aynı oranda ivme kazanıyor. Bu nedenle "Bugün altın alsam kasada ne kadar öderim?" sorusu 4 Aralık'ın en çok araştırılan konularından biri haline geldi. Anlık değişimlerin sürdüğü altın piyasasında gramdan çeyreğe tüm kalemler yakından izlenirken, yatırımcılar için güncel fiyat tablosu dikkat çekiyor. İşte güncel rakamlar...