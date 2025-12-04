Aralık ayında kira artış tavanı belli oldu: Zam yüzde 35,91’i geçemeyecek!

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Aralık ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Aralık ayı kira artış tavanı yüzde 35.91 olarak gerçekleşti. Bu ay yenilenecek kira sözleşmelerinde en yüksek artış yüzde 35.91 olacak. Kira zammında bu oran aşılamayacak.

