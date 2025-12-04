Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşları yattı mı?

4 Aralık itibarıyla evde bakım desteği için Aralık 2025 dönemine ilişkin herhangi bir ödeme aktarımı yapılmadı. Hak sahiplerinin beklediği "yatan iller listesi" henüz paylaşılmadı. Bakanlık, ödemelere dair resmi duyuruyu yaptığı anda liste güncellenecek.

(Takvim Foto Arşiv)

Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?

Evde bakım maaşları her ay düzenli olarak 15'inden itibaren il bazlı olarak hesaplara tanımlanıyor. Bu nedenle Aralık 2025 ödemelerinin de aynı takvim doğrultusunda, 15 Aralık'tan sonra hesaplara geçmesi bekleniyor.