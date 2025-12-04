Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşları yattı mı?
Aralık ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşı ödemeleri yeniden gündeme taşındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli bir ödeme planı doğrultusunda hesaplara aktarılan destek kapsamında, bu ayki ödemelerin başlayıp başlamadığı merak konusu oldu.
Hak sahipleri, ödemelerin hangi illerde yatırıldığına ilişkin güncel bilgileri yakından takip ediyor.
Aralık Ayı Ödemeleri Henüz Başlamadı
4 Aralık itibarıyla evde bakım desteği için Aralık 2025 dönemine ilişkin herhangi bir ödeme aktarımı yapılmadı. Hak sahiplerinin beklediği "yatan iller listesi" henüz paylaşılmadı. Bakanlık, ödemelere dair resmi duyuruyu yaptığı anda liste güncellenecek.
Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?
Evde bakım maaşları her ay düzenli olarak 15'inden itibaren il bazlı olarak hesaplara tanımlanıyor. Bu nedenle Aralık 2025 ödemelerinin de aynı takvim doğrultusunda, 15 Aralık'tan sonra hesaplara geçmesi bekleniyor.
Geçmiş aylarda da olduğu gibi ödemeler tüm illere aynı anda değil, kademeli şekilde yatırılıyor.
e-Devlet Üzerinden Sorgulama Mümkün
Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, ödemenin hesaplarına yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor.
Bunun için:
e-Devlet → Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama
sayfasına T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmak yeterli.
Bu sistem üzerinden ödeme durumu ve geçmiş ay kayıtları görüntülenebiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI