Türkiye'nin 'altın' çağı! Berat Albayrak'ın hamlesi Merkez Bankası'nı ilk 5'e taşıdı

Enflasyonla sarsılan küresel ekonomiler faiz silahına sarıldı. Resesyon riskiyle karşılaşılan ekonomilerde ağır faturayı çalışanlar ödedi. Milyonlarca insanın işsiz kaldığı dönemde Türkiye kendine has ekonomi modeliyle pozitif olarak ayrıştı. Büyüme rakamları, istihdam artışıyla birlikte dövizdeki stabilizasyon modelin kendini başarıyla kanıtladığının göstergesi oldu.
Ancak Türkiye'nin elde ettiği başarılar uluslar arası alanda olduğu kadar ulusal düzeyde de karalanmaya çalışılıyor. Muhalefetin, "Cari açık, uyuşturucu parası ile finanse ediliyor" düzeyindeki çirkin saldırıları bunun somut örneği. Ancak Türkiye'nin ekonomik başarının altında temeli sağlam atılmış adımlar yatıyor. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı sırasında başlanan 'altın' hamlesi meyvelerini veriyor.
MUHALEFETİN CARİ AÇIK YALANI
Sabah gazetesi yazarlarından Okan Müderrisoğlu yaşanan süreci detaylarıyla köşesine taşıdı:
Türkiye Cumhuriyeti'ni, geleneksel ittifak zinciri içinde yörünge devlet olarak tutmayı amaçlayan, külfete katlanmasını isterken nimete ortak olmasına itiraz eden emperyalist güçler, şimdilerde "ekonomide şüphe uyandıracak" şekilde "yayın ve yönlendirme faaliyeti" içindeler!
Öyle ki bu kurgularına muhalefet partileri bile alet olabiliyor. Mesela, "Cari açık, uyuşturucu parası ile finanse ediliyor" diyebiliyor veya "Ödemeler dengesi bilançosundaki net hata noksan kalemi üzerinden Rus kara parası geliyor" iddiasında bulunabiliyorlar!