Türkiye'nin 'altın' çağı! Berat Albayrak'ın hamlesi Merkez Bankası'nı ilk 5'e taşıdı

ALBAYRAK'IN 'ALTIN' HAMLESİ

Bu vesile ile bir diğer hususu da hatırlatmayı görev bilirim.

Şöyle ki...

Uluslararası rezerv toplamımızda altın stoku da önemli yer tutuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı sırasında Berat Albayrak basiretli bir kararla, Türkiye'nin yurtdışındaki altın varlığını kademe kademe ülkeye getirdi.

Bugün Merkez Bankası, yılsonu için 800 ton altın rezervi hedefine ulaşmak üzere. Bir bu kadar mühim husus da yaklaşık 150 ton altının doğrudan Merkez Bankası'nın sahipliğinde olması. Özetle... Bugün Merkez Bankamız, sahip olduğu altın rezervi ile dünyada ilk 5'e giriyor!

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ENERJİDE DE ALBAYRAK İMZASI

Öte yandann Fatih Sondaj Gemisi, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi buldu. Çaycuma-1 sondajı ve mevcuttaki doğal gaz keşfi ile birlikte Türkiye'nin toplam gaz rezervi 710 milyar metreküpe ulaştı.

Türkiye'de enerji devrimini başlatan hamlenin ardında da dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, imzası var. İlk kez Albayrak döneminde alınan sondaj gemileriyle başlayan ve filoya dönüşen araştırma gemileri bugünkü müjdelerin bayrak taşıyıcısı oldu.