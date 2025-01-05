SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Enerji ve madende küresel atak! Nijer'de altın Somali'de hidrokarbon... Arka planda Albayrak vizyon | Yeni anlaşmalar yolda

Berat Albayrak öncülüğünde "Enerjide tam bağımsız Türkiye" hedefiyle başlatılan "Milli Enerji Politikası" meyvelerini veriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yurt dışında enerji ve maden kaynaklarının aranması ve üretimine hız verecek. TPAO ile MTA'nın yurt dışında artan faaliyetlerini koordine etmek için ise Yurt Dışı Faaliyetleri Eş Güdüm Platformu kurulacak. Hidrokarbon arama ve üretimine yönelik proje sayısı artırılacak, maden aramalarına yönelik proje sayısı 6'ya çıkarılacak. Nijer'de altın Somali'de hidrokarbon arayan Türkiye yeni anlaşmalar için zemin yokluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 08:17 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 08:31
Enerji ve madende küresel atak! Nijer’de altın Somali’de hidrokarbon... Arka planda Albayrak vizyon | Yeni anlaşmalar yolda

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı
    Dünyanın en önemli derin deniz gemi filolarına sahip ülkelerinden biri haline gelen Türkiye, doğal gaz ve petrolde rezervleri artırma hedefine kilitlendi.

    Dört derin deniz sondaj gemisi ve iki sismik gemisiyle çok yoğun bir şekilde denizlerde aramalarına devam eden Türkiye, sadece kendi karalarında ve denizlerinde değil, farklı coğrafyalarda, uzak bölgelerde de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına odaklandı.
    Berat Albayrak'ın çizdiği vizyonla Türkiye'ye kazandırılan sondaj gemileri doğal gaz keşfinde büyük rol oynadı (Takvim.com.tr / Arşiv)Berat Albayrak'ın çizdiği vizyonla Türkiye'ye kazandırılan sondaj gemileri doğal gaz keşfinde büyük rol oynadı (Takvim.com.tr / Arşiv)

    ENERJİDE MEŞALE 2016'DA ALEV ALDI... TEMELİ BERAT ALBAYRAK ATTI

    2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası stratejisi çerçevesinde enerjide dışa bağımlılığı azaltacak projelerin temelleri atıldı.

    SABAH'tan Barış Şimşek'in haberine göre; Türkiye'nin bugün Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri olmak üzere dünyanın en önemli derin deniz gemi filosuna sahip ülkelerinden biri olmasının arkasında derin bir vizyon bulunurken, TPAO ve MTA'nın yurtdışında artan faaliyetlerinin koordinasyonunu tek elden sağlamak amacıyla Enerji Bakanlığı bünyesinde Yurt Dışı Faaliyetleri Eş Güdüm Platformu kurulması kararlaştırıldı.

    Bu kapsamda bu yıl hidrokarbon aramaya yönelik yurt dışında yürütülen proje sayısı 3'e, hidrokarbon üretimine yönelik proje sayısı 7'ye, yurt dışında üretilen ham petrol ve doğalgaz miktarı 110 bin varil petrol eşdeğerine, maden aramalarına yönelik yurt dışında başlatılan proje sayısı ise 6'ya çıkarılacak.
    Türkiye Somali'de hidrokarbon arıyor (Takvim.com.tr)Türkiye Somali'de hidrokarbon arıyor (Takvim.com.tr)

    NİJER'DE ALTIN, SOMALİ'DE HİDROKARBON ARANIYOR

    Türkiye bugün dünyanın dört bir yanında petrol ve doğalgaz ararken, aynı zamanda altın madenciliği konusunda da çalışmalarını hızlandırdı. Nijer'de üç altın sahasına ilaveten Agadez bölgesinde üç yeni altın sahası için daha anlaşma imzalanırken, bu yıl bölgede altın üretimine geçilmesi hedefleniyor.

    Ayrıca halihazırda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Somali'de hidrokarbon keşfi için çalışmalarını sürdürülürken, belirlenen 3 blokta 2 tanesi karadan yaklaşık 50 kilometre açıkta, bir diğeri 100 kilometre açıkta olmak üzere bu sahalarda 3 boyutlu sismik faaliyet gerçekleştirecek.
    TPAO aynı zamanda yurt dışında Azerbaycan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Rusya'da da hidrokarbon arama ve üretimi faaliyetleri gerçekleştiriyor.
    Milli enerji gemi filosu dünyayı arşınlayacak (Takvim.com.tr)Milli enerji gemi filosu dünyayı arşınlayacak (Takvim.com.tr)


    YENİ ANLAŞMALAR İÇİN ÇALIŞILIYOR

    Uzun süredir ortak faaliyetlerin bulunduğu Irak ve Azerbaycan bölgelerinde ise yeni anlaşmaların imzalanması için çalışmalar devam ederken, bu kapsamda başta Cezayir, Libya ve Nijer olmak üzere Afrika ülkeleri, Malezya (Uzak Doğu ülkeleri) ve Venezuela gibi ülkelerde de iş birlikleri için temaslar sürdürülüyor.

    TPAO hali hazırda devam eden yurt dışı projelerinde aktif operatörlük görevi yürütmezken, Somali'de ise kendi gemileriyle faaliyet yürüttüğü için operatör ülke statüsünde bulunuyor.

    Türkiye'nin Afganistan'daki operatörlük görevi ise hali hazırda mücbir sebeplerden dolayı pasif halde bulunuyor.
    Milli enerji gemi filosu dünyayı arşınlayacak (Takvim.com.tr)Milli enerji gemi filosu dünyayı arşınlayacak (Takvim.com.tr)


    ÜLKELERLE İMZALANMIŞ HİDROKARBON ANLAŞMALARI ŞUNLAR

    Azerbaycan ile Azeri- Çırak- Güneşli (ACG) Projesi, Bakü- Tiftis- Ceyhan (BTC) Projesi, Şah Deniz Projesi ve Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) Projesi olmak üzere dört anlaşma imzalandı.

    Irak ile Missan Projesi, Badra Projesi ve Siba Projesi olmak üzere üç anlaşma bulunurken Missan Projesi'nden günlük 4 bin 696 varil, Badra Projesi'nden bin 484 varil petrol, Siba Projesi'nden ise 4 bin 48 varil doğalgaz kondensatı üretiliyor.

    Rusya ile imzalanan Baytugan Projesi kapsamında Baytugan üretim sahasında TPAO yüzde 49 hisseye sahip bulunuyor. Baytugan'da günlük ortalama 4 bin varil petrol üretiliyor.

    Türkiye'nin Somali'yle de petrol ve doğal gaz araması için anlaşması bulunuyor.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Pera Palas’ta işgali kutlama balosu! 1920 konseptli yılbaşı partisi gündem oldu... Neden milli mücadelenin en zor yılını tercih ettiler?
    Enerji ve madende küresel atak! Nijer’de altın Somali’de hidrokarbon... Arka planda Albayrak vizyon | Yeni anlaşmalar yolda
    CHP’li İBB’nin İETT vurgununda yeni detaylar! Remzi Baka’ya ayda 181 milyon 5 yılda milyarlarca lira | Akçeli işler adrese teslim ihaleler
    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Narin Güran açıklaması! Gerekçeli kararı işaret etti | O görüntüler de dosyada
    Başkan Erdoğan’dan muhalefete borç tepkisi: SGK’yı batırmak bir CHP geleneği
    New Orleans’ı kana bulayan saldırganın iki farklı noktaya patlayıcı yerleştirdiği ortaya çıktı
    CANLI | Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’a son görev! İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay ve Ahmet Selçuk İlkan’dan duygu dolu sözler
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu’da! Samimi kareler peş peşe geldi: Vatandaşlarla çay içip sohbet etti
    Lider 2025’te de sahnede! Galatasaray Göztepe’yi 2-1 yendi
    Trump’tan zoraki atama: PKK/YPG destekçisi Morgan Ortagus’u Ortadoğu ekibine aldı
    Fırtına derbide kayıp! Trabzonspor Samsunspor’a 2-1 yenildi
    TikTok’taki o akım can aldı! Üzerine kolonya döküp çakmakla kendini yaktı
    Başkan Erdoğan, Samsun’da açıkladı: Ya silah bırakacaklar ya gömülecekler!
    MHP lideri Devlet Bahçeli’den Ferdi Tayfur’a son görev... Mezarının başına gitti
    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca’dan sonra o da gelecek