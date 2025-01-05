Enerji ve madende küresel atak! Nijer’de altın Somali’de hidrokarbon... Arka planda Albayrak vizyon | Yeni anlaşmalar yolda

Dünyanın en önemli derin deniz gemi filolarına sahip ülkelerinden biri haline gelen Türkiye, doğal gaz ve petrolde rezervleri artırma hedefine kilitlendi.
Dört derin deniz sondaj gemisi ve iki sismik gemisiyle çok yoğun bir şekilde denizlerde aramalarına devam eden Türkiye, sadece kendi karalarında ve denizlerinde değil, farklı coğrafyalarda, uzak bölgelerde de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına odaklandı.
Berat Albayrak'ın çizdiği vizyonla Türkiye'ye kazandırılan sondaj gemileri doğal gaz keşfinde büyük rol oynadı (Takvim.com.tr / Arşiv) ENERJİDE MEŞALE 2016'DA ALEV ALDI... TEMELİ BERAT ALBAYRAK ATTI
2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
'ın başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası stratejisi çerçevesinde enerjide dışa bağımlılığı azaltacak projelerin temelleri atıldı.
SABAH'tan Barış Şimşek'in haberine göre; Türkiye'nin bugün Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri olmak üzere dünyanın en önemli derin deniz gemi filosuna sahip ülkelerinden biri olmasının arkasında derin bir vizyon bulunurken, TPAO
ve MTA
'nın yurtdışında artan faaliyetlerinin koordinasyonunu tek elden sağlamak amacıyla Enerji Bakanlığı bünyesinde Yurt Dışı Faaliyetleri Eş Güdüm Platformu kurulması kararlaştırıldı.
Bu kapsamda bu yıl hidrokarbon aramaya yönelik yurt dışında yürütülen proje sayısı 3'e, hidrokarbon üretimine yönelik proje sayısı 7'ye, yurt dışında üretilen ham petrol ve doğalgaz miktarı 110 bin varil petrol eşdeğerine, maden aramalarına yönelik yurt dışında başlatılan proje sayısı ise 6'ya çıkarılacak.
Türkiye Somali'de hidrokarbon arıyor (Takvim.com.tr) NİJER'DE ALTIN, SOMALİ'DE HİDROKARBON ARANIYOR
Türkiye bugün dünyanın dört bir yanında petrol ve doğalgaz ararken, aynı zamanda altın madenciliği konusunda da çalışmalarını hızlandırdı. Nijer
'de üç altın sahasına ilaveten Agadez bölgesinde üç yeni altın sahası için daha anlaşma imzalanırken, bu yıl bölgede altın üretimine geçilmesi hedefleniyor.
Ayrıca halihazırda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Somali
'de hidrokarbon keşfi için çalışmalarını sürdürülürken, belirlenen 3 blokta 2 tanesi karadan yaklaşık 50 kilometre açıkta, bir diğeri 100 kilometre açıkta olmak üzere bu sahalarda 3 boyutlu sismik faaliyet gerçekleştirecek. TPAO
aynı zamanda yurt dışında Azerbaycan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Rusya'da da hidrokarbon arama ve üretimi faaliyetleri gerçekleştiriyor.