PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Gabar'dan bir rekor daha! Berat Albayrak o mücadeleyi nasıl anlatmıştı: Efsaneleri gerçeğe çevirdik

Terör örgütü PKK'nın yıllarca üs olarak kullandığı Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor... Bölgede petrol üretimi 63 kuyuda günlük 58 bin varile ulaşarak Türkiye'nin petrol tüketiminin yüzde 6'sını karşılar hale geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde Berat Albayrak'ın çizdiği "Bağımsız enerji" vizyonu bu meselede kritik bir dönüm noktası... Albayrak "Burası Çok Önemli" kitabında karadaki petrol için verilen mücadeleyi anlatmış ve "Efsaneleri gerçeğe çevirdik." ifadelerini kullanmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 11:50 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 12:10
Gabar’dan bir rekor daha! Berat Albayrak o mücadeleyi nasıl anlatmıştı: Efsaneleri gerçeğe çevirdik

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Terörden temizlenen ve Türkiye'nin "enerjisinde" kritik bir nokta haline gelen Gabar'da petrol üretiminde yeni bir rekor daha kırıldı.

GÜNLÜK 58 BİN VARİLE ULAŞTI
Petrol üretimi, 63 kuyuda günlük 58 bin varile ulaşarak Türkiye'nin petrol tüketiminin yüzde 6'sını karşılar hale geldi.

Gabar'da günlük üretim 58 bin varile ulaştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Gabar'da günlük üretim 58 bin varile ulaştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

ENERJİDE BAĞIMSIZLIĞIN MERKEZİ HALİNE GELİYOR
Bu gelişme, uzun yıllar terör örgütü PKK/KCK'nin üs olarak kullandığı Gabar Dağı'ın, bugün Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlayan bir merkez haline geldiğinin göstergesi oldu.

Gabar'da günlük üretim 58 bin varile ulaştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Gabar'da günlük üretim 58 bin varile ulaştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

MİLLİ ENERJİ POLİTİKALARININ MEYVELERİ
Gabar'dan petrol fışkırmasının arka planında da büyük bir mücadele yatıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde Berat Albayrak'ın çizdiği "Bağımsız enerji" vizyonu bu meselede kritik bir dönüm noktası. Albayrak, Karadeniz'deki doğal gaz keşinin yanı sıra karada petrol arama seferberliğiyle de çığır açan çalışmalara imza atmıştı.

Berat Albayrak'ın kaleme aldığı ʺBurası Çok Önemli!ʺ kitabı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Berat Albayrak'ın kaleme aldığı ʺBurası Çok Önemli!ʺ kitabı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Albayrak karada girişilen bu mücadeleyi "Burası Çok Önemli" kitabında kaleme almıştı. Kitapta yer alan o kısmı köşesine yaşıyan Sabah Yazarı Mevlüt Tezel "Enerjide bağımsızlık enflasyonu da düşürür" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak'taki Gabar Dağı'nda petrol üretiminde yeni bir rekor daha kırıldı.
Petrol üretimi 63 kuyuda günlük 58 bin varile çıktı. Bu oran Türkiye'nin petrol tüketiminin yüzde 6'sını karşılıyor. Nerden nereye... Terör örgütü PKK/KCK'nin yıllarca üs olarak kullandığı Gabar Dağı'ndan şimdi petrol fışkırıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunun çizdiği milli enerji ve maden politikası çerçevesinde dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atmıştı.

Berat Albayrak (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Berat Albayrak (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Genelde kamuoyunda Albayrak, Karadeniz'de doğalgazın keşfinde yaptığı başarılı çalışmalarla biliniyor. Ama o dönem Albayrak karada da petrol aramada önemli işlere imza atmıştı.

EFSANELER GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ
Albayrak 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında bu konuda yapılanları şöyle yazmıştı:

"Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık.
Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik.
Dikkatinizi çekerim bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı. Sınırın sıfır noktasında derin sondajlara başladık.
Daha sonra Hakkâri Çukurca'da, Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık.
Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim.
İlk derin sondaj için 4 bin 500 metrelik hedef koyduk.

Gabar'da günlük üretim 58 bine ulaştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Gabar'da günlük üretim 58 bine ulaştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Efsaneleri gerçeğe çevirdik. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O.'yu bugünkü haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz."

Ve Albayrak'ın bu öngörüsü başlattığı projeler sayesinde gerçekleşti. Bugün ülkemizde kamu ve özel firmaların günlük petrol üretimi yaklaşık 110 bin varile ulaştı.

Başkan Erdoğan'ın da belirttiği gibi "Daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık." Ve bu daha başlangıç! Gabar gibi başka bölgelerde de yapılan arama çalışmalarıyla petrol üretimimiz daha da artacak.

Enerjide Albayrak'ın döneminde temeli atılan enerjide dışa bağımlılıktan kurtulma projeleri meyvelerini verdikçe enerji ithalatımız da düşüyor.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle çıkan enerji krizi yüzünden bir ara Türkiye'nin enerji ithalatı da 96,5 milyar dolara çıkmıştı.
2023 yılında ise Türkiye'nin enerji ithalatı faturası 69 milyar 115 milyon dolara düşmüştü.

Günümüzün en büyük sorunu enflasyonu düşürecek en önemli etken de enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak olacak!"

Milli enerjide bugünlere kolay gelinmedi! Berat Albayrak attığı adımlarla keşiflerin öncüsü olduMilli enerjide bugünlere kolay gelinmedi! Berat Albayrak attığı adımlarla keşiflerin öncüsü oldu
Milli enerjide bugünlere kolay gelinmedi! Berat Albayrak attığı adımlarla keşiflerin öncüsü oldu
Aslı Baykaldan Berat Albayrakın enerji vizyonuna övgü: Türkiyenin önüne çok büyük bir yol açtıAslı Baykaldan Berat Albayrakın enerji vizyonuna övgü: Türkiyenin önüne çok büyük bir yol açtı
Milli Enerji ve Maden Politikası Türkiyeye güç veriyor! Berat Albayrak rotayı çizdi... Rekorlar ardı ardına geldiMilli Enerji ve Maden Politikası Türkiyeye güç veriyor! Berat Albayrak rotayı çizdi... Rekorlar ardı ardına geldi
'Milli Enerji ve Maden Politikası' Türkiye'ye güç veriyor! Berat Albayrak rotayı çizdi... Rekorlar ardı ardına geldi
Adım adım Türkiyenin milli enerji hamlesine giden yol! Berat Albayrakın o hamleleri işaret fişeği olduAdım adım Türkiyenin milli enerji hamlesine giden yol! Berat Albayrakın o hamleleri işaret fişeği oldu
Adım adım Türkiye'nin 'milli enerji' hamlesine giden yol! Berat Albayrak'ın o hamleleri işaret fişeği oldu
FETÖ 2016da sondaj gemisi alınmasını engellemeye çalıştı! Berat Albayrak geri adım atmadı: Kararlılığımızı kimse engelleyemediFETÖ 2016da sondaj gemisi alınmasını engellemeye çalıştı! Berat Albayrak geri adım atmadı: Kararlılığımızı kimse engelleyemedi
FETÖ 2016'da sondaj gemisi alınmasını engellemeye çalıştı! Berat Albayrak geri adım atmadı: "Kararlılığımızı kimse engelleyemedi"
Milli enerjide Albayrak atılım! Hedef günde 100 bin varil... Yeni petrol kuyuları için çalışmalar başladı | İşte keşiflerin arka planıMilli enerjide Albayrak atılım! Hedef günde 100 bin varil... Yeni petrol kuyuları için çalışmalar başladı | İşte keşiflerin arka planı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye’de kim nerede duruyor... ABD, Rusya, İran! Türkiye faktörü: Tek ülke!
Beylikdüzü’nde 14 katlı binanın girişinde patlama! Ölü ve yaralılar var! Patlama anı görüntüsü ortaya çıktı
CANLI | Muhalifler adım adım Şam’a ilerliyor: Dera’da ikinci bahar! Beşar Esad Suriye’den kaçtı mı?
Emekli maaşına 3 yeni destek: Tarih belli oldu! Gözler açıklanacak enflasyon verilerinde I Kimi, nasıl etkileyecek?
Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan... Gaziantep’te deprem konutları hak sahiplerine teslim edilecek
Gabar’dan bir rekor daha! Berat Albayrak o mücadeleyi nasıl anlatmıştı: Efsaneleri gerçeğe çevirdik
Jose Mourinho’dan dünyaca ünlü yıldıza veto! Gerek yok
Ekonomide risksiz Türkiye! Yıllar sonra ilk... Kredi risk primi o puanın altına indi | Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten açıklama
Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi
Kafe ve restoranlardan soygun! Faturaya yüzde 20’ye hizmet bedeli ekleniyor
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Muhaliflerin hedefi Şam! | Esed’e gel görüşelim dedik gelmedi
Galatasaray’a dünya yıldızı! Nelsson’un yerine gelecek
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ara formül gündemde
ABD Federal Mahkemesi’nden TikTok’un yasaklanmasına yeşil ışık
Kim Milyoner Olmak İster’de Trakyalı yarışmacı geceye damga vurdu! 200 bin TL değerindeki soruda öyle bir hamle yaptı ki...
SON DAKİKA