Gabar’dan bir rekor daha! Berat Albayrak o mücadeleyi nasıl anlatmıştı: Efsaneleri gerçeğe çevirdik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunun çizdiği milli enerji ve maden politikası çerçevesinde dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atmıştı.

Berat Albayrak (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Genelde kamuoyunda Albayrak, Karadeniz'de doğalgazın keşfinde yaptığı başarılı çalışmalarla biliniyor. Ama o dönem Albayrak karada da petrol aramada önemli işlere imza atmıştı.

EFSANELER GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Albayrak 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında bu konuda yapılanları şöyle yazmıştı:

"Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık.

Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik.

Dikkatinizi çekerim bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı. Sınırın sıfır noktasında derin sondajlara başladık.

Daha sonra Hakkâri Çukurca'da, Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık.

Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim.

İlk derin sondaj için 4 bin 500 metrelik hedef koyduk.

Gabar'da günlük üretim 58 bine ulaştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Efsaneleri gerçeğe çevirdik. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O.'yu bugünkü haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz."

Ve Albayrak'ın bu öngörüsü başlattığı projeler sayesinde gerçekleşti. Bugün ülkemizde kamu ve özel firmaların günlük petrol üretimi yaklaşık 110 bin varile ulaştı.

Başkan Erdoğan'ın da belirttiği gibi "Daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık." Ve bu daha başlangıç! Gabar gibi başka bölgelerde de yapılan arama çalışmalarıyla petrol üretimimiz daha da artacak.

Enerjide Albayrak'ın döneminde temeli atılan enerjide dışa bağımlılıktan kurtulma projeleri meyvelerini verdikçe enerji ithalatımız da düşüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle çıkan enerji krizi yüzünden bir ara Türkiye'nin enerji ithalatı da 96,5 milyar dolara çıkmıştı.

2023 yılında ise Türkiye'nin enerji ithalatı faturası 69 milyar 115 milyon dolara düşmüştü.

Günümüzün en büyük sorunu enflasyonu düşürecek en önemli etken de enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak olacak!"