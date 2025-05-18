Ticaret Bakanlığı duyurdu! Aldatıcı reklamlara ilk 5 ayda 125 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun 15 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 357 sayılı toplantısında karara bağladığı 65 adet dosyadan 56'sı mevzuata aykırı bulunmuş olup bu dosyalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplamda 10.495.800 TL idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 5 adet dosyada tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla erişim engeli tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir.

2025 yılı Mayıs ayı toplantısıyla birlikte 2025 yılının ilk beş ayında Reklam Kurulu tarafından toplam 736 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 661 adet dosya hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 125.281.151 TL idari para cezası verilmiştir.

Reklam Kurulu'nun Mayıs ayı toplantısında, tüketicilerin rasyonel karar alma süreçlerini etkileyecek şekilde hazırlanan ara yüz tasarımları ile internet siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde tüketicilerin normal şartlarda karşılaşmayacakları mal ve hizmetleri veya satıcı/sağlayıcıları ön plana çıkarmaya yönelik uygulama ve reklamlar denetlenmiştir.

YORUMLARI MANİPÜLE ETMEYE YÖNELİK UYGULAMALAR İNCELEME ALTINA ALINDI

Reklam Kurulu'nun Mayıs ayı toplantısının ana gündem başlıklarından birisini, elektronik ticaret platformları üzerinden gerçekleştirilen mağaza takipçi sayıları, ürün favorileme/sepete ekleme, soru sorma, değerlendirme gibi internet sitesi/mobil uygulama içi özellikler ile internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen harita uygulamalarında bulunan işletmelere ilişkin olarak tüketiciler tarafından yapılan yorumları ve uygulama mağazalarında yer verilen indirme sayıları ile yorumları manipüle eden dolayısıyla tüketicilerin normal işleyiş içerisinde karşılaşma ihtimallerinin düşük olduğu şirketleri, uygulamaları veya mal ve hizmetleri ön plana çıkarma, bunlarla ilgili gerçek deneyimlere aykırı yorumları yayınlatmaya yönelik tanıtımlar oluşturmuştur.

Tüketicilerin satın alma davranışlarını etkilemeye yönelik söz konusu tanıtımlarda bulunan 6 firma hakkında yaklaşık olarak 3,5 milyon TL idari para cezası ile anılan reklamları durdurma cezası verilmesine ve söz konusu internet sitelerinin erişiminin engellenmesine karar verilmiştir.

KARANLIK TASARIMLARA İLİŞKİN İNCELEMELERE DEVAM EDİLDİ

Bir video paylaşım sitesinde abonelik paketlerinden birisinin önceden seçili olarak gösterilmesi ve "1 ay boyunca NO ödeyerek deneyin" teklifinden faydalanılması için kredi veya banka kartı bilgilerinin eklenmesinin zorunlu tutulması, mobil uygulama üzerinden sunulan "2 ay ücretsiz" seçeneği karşısında tekliften yararlanmak istemeyen tüketiciler için aynı yerde ve aynı görünümde olmaksızın yalnızca ekranın sağ üst köşesinde X çarpı işareti ile belirtilmesi gibi ticari uygulamalar Reklam Kurulu gündemine girmiştir.

Yürütülen inceleme neticesinde, tüketicilerin normal şartlar altında taraf olmayacağı işlemleri yapmalarına yol açacak söz konusu ara yüz tasarımları ile abonelik paketlerinin "ücretsiz deneme" şeklinde sunulmasına karşın tüketicilerin ödeme şekillerine ilişkin bilgilerinin kaydedilmesi karanlık tasarım olarak değerlendirilmiş ve firma hakkında söz konusu ticari uygulamaların durdurulmasına ve idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."