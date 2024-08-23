Aslı Baykal’dan Berat Albayrak’ın enerji vizyonuna övgü: Türkiye’nin önüne çok büyük bir yol açtı

Aslı Baykal ile CHP'nin Eski Genel Başkanlarından Deniz Baykal Sakarya Gaz Sahası'ndaki yerli üretim ve ithalat faturasındaki düşüşle ilgili olumlu görüşlerini dile getiren Aslı Baykal, "Ortalıkta ana muhalefet kalmadığına göre bari ülkemizin doğal gaz yolculuğuna bakalım" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"BERAT ALBAYRAK TÜRKİYE'NİN ÖNÜNE BÜYÜK BİR YOL AÇTI"

"Algı operasyonuna güzel bir örnek olarak incelenebilecek, iç-dış kaynaklı çok büyük saldırılara maruz kalan ve sonunda görevinden ayrılan Berat Albayrak Türkiye'nin önüne çok büyük bir yol açtı. Berat Albayrak 2017de sondaj gemisi alarak derin deniz sondajında dışa bağımlılığı kaldırdı ve ülkemizin kaynakları ile doğal gaz arama çalışmalarını başlattı. Başkan Erdoğan Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği ilk milli sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı (21 Ağustos 2020)

"VİZYON SAHİBİ İNSANLARA SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Doğal gaz rezervi bulundu dendiği zaman dalga geçildi, seçim çalışması dendi gnümüzde doğal gaz sondaj gemileri ve sismik araştırma gemileri ile günlük 6 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor ve doğal gazda dışa bağımlılık kalkıyor. Vizyon sahibi insanlar ancak ülkemizi ileri götürebilir, saldırılara uğradıkları zaman onlara sahip çıkmak sanıyorum hepimizin görevi..." Aslı Baykal