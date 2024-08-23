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Aslı Baykal'dan Berat Albayrak'ın enerji vizyonuna övgü: Türkiye'nin önüne çok büyük bir yol açtı

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin üzerinden 4 yıl geçti. Keşfin yapıldığı Sakarya Gaz Sahası'nda yerli üretim ile yılın ilk yarısında ithalat faturası yaklaşık 350 milyon dolar azaldı. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde başlatılan Milli Enerji ve Maden Politikası çalışmasının meyvesi olan bu kazançlar Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın da dikkatini çekti. Doğal gazda gelinen noktayı değerlendiren Aslı Baykal, alınan sondaj gemilerini işaret ederek, Berat Albayrak'ın Türkiye'nin önüne çok büyük bir yol açtığını belirtti. Aslı Baykal, "Vizyon sahibi insanlar ancak ülkemizi ileri götürebilir, saldırılara uğradıkları zaman onlara sahip çıkmak sanıyorum hepimizin görevi." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 11:51 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 12:14
Aslı Baykal’dan Berat Albayrak’ın enerji vizyonuna övgü: Türkiye’nin önüne çok büyük bir yol açtı

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Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin üzerinden 4 yıl geçti.

Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki bu keşif, Türkiye'nin enerji alanındaki en büyük kazanımlarından biri...

Özellikle yerli üretimle desteklenen bu gelişme, yılın ilk yarısında ithalat faturasını yaklaşık 350 milyon dolar azalttı.

Berat Albayrak'ın çizdiği vizyonla Türkiye'ye kazandırılan sondaj gemileri doğal gaz keşfinde büyük rol oynadıBerat Albayrak'ın çizdiği vizyonla Türkiye'ye kazandırılan sondaj gemileri doğal gaz keşfinde büyük rol oynadı

KEŞİFTE BERAT ALBAYRAK VİZYONU
Doğal gaz keşfi, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde başlatılan Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaların meyvesi... Albayrak'ın öncülüğüyle alınan sondaj gemileri keşiflere öncülük etti bu sayede Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azalarak yerli kaynakları etkin bir şekilde kullanıldı.

Berat Albayrak'ın çizdiği vizyonla Türkiye'ye kazandırılan sondaj gemileri doğal gaz keşfinde büyük rol oynadıBerat Albayrak'ın çizdiği vizyonla Türkiye'ye kazandırılan sondaj gemileri doğal gaz keşfinde büyük rol oynadı

ASLI BAYKAL'DAN BERAT ALBAYRAK'IN VİZYONUNA ÖVGÜ
Berat Albayrak'ın eneji vizyonuyla doğal gazda gelinen nokta Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın da dikkatini çekti.

Aslı Baykal ile CHP'nin Eski Genel Başkanlarından Deniz BaykalAslı Baykal ile CHP'nin Eski Genel Başkanlarından Deniz Baykal

Sakarya Gaz Sahası'ndaki yerli üretim ve ithalat faturasındaki düşüşle ilgili olumlu görüşlerini dile getiren Aslı Baykal, "Ortalıkta ana muhalefet kalmadığına göre bari ülkemizin doğal gaz yolculuğuna bakalım" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"BERAT ALBAYRAK TÜRKİYE'NİN ÖNÜNE BÜYÜK BİR YOL AÇTI"
"Algı operasyonuna güzel bir örnek olarak incelenebilecek, iç-dış kaynaklı çok büyük saldırılara maruz kalan ve sonunda görevinden ayrılan Berat Albayrak Türkiye'nin önüne çok büyük bir yol açtı.

Berat Albayrak 2017de sondaj gemisi alarak derin deniz sondajında dışa bağımlılığı kaldırdı ve ülkemizin kaynakları ile doğal gaz arama çalışmalarını başlattı.

Başkan Erdoğan Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği ilk milli sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı (21 Ağustos 2020)Başkan Erdoğan Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği ilk milli sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı (21 Ağustos 2020)

"VİZYON SAHİBİ İNSANLARA SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"
Doğal gaz rezervi bulundu dendiği zaman dalga geçildi, seçim çalışması dendi gnümüzde doğal gaz sondaj gemileri ve sismik araştırma gemileri ile günlük 6 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor ve doğal gazda dışa bağımlılık kalkıyor.

Vizyon sahibi insanlar ancak ülkemizi ileri götürebilir, saldırılara uğradıkları zaman onlara sahip çıkmak sanıyorum hepimizin görevi..."

Aslı BaykalAslı Baykal

BERAT ALBAYRAK'IN ÇİZDİĞİ VİZYONLA 710 MİLYAR METREKÜPLÜK REZERV
Enerjide bağımsızlığa giden yol, dönemin Enerji ve Tabii ve Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın hamleleri ile açılmıştı.

Berat Albayrak'ın çizdiği vizyonla Türkiye'ye kazandırılan sondaj gemileri doğal gaz keşfinde büyük rol oynadıBerat Albayrak'ın çizdiği vizyonla Türkiye'ye kazandırılan sondaj gemileri doğal gaz keşfinde büyük rol oynadı
Türkiye hayata geçirilen 'Milli Enerji ve Maden Politikası'yla yeni bir stratejik vizyon ortaya koymuştu. O dönemde hızlı bir şekilde sondaj gemilerinin Türkiye'ye kazandırılması ve bu gemilerin arama faaliyetlerine başlaması noktasında çalışmalar gerçekleştirilerek İlk olarak 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi envantere alındı. Bu vizyonla, Türkiye, enerjide bağımsızlık fitilini ateşlemişti. Karadeniz'de 710 milyar metreküplük dev doğal gaz keşfi gerçekleştirmişti.

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