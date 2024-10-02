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Berat Albayrak imzalı bağımsızlık politikasının meyveleri! Türkiye petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde artık Avrupa ikincisi

Türkiye Başkan Erdoğan'ın vizyonunu çizdiği milli ve bağımsız enerji hedeflerine durmaksızın koşmaya devam ediyor. TPAO, petrol ve doğalgaz sektör raporuna göre Türkiye denizlerde yürüttüğü arama faaliyetlerinde ikinci sıraya yerleşti. Avrupa'da arama faaliyetlerinin yoğun olduğu ülkelerdeki aktif kule sayıları sıralamasında Ukrayna 46 ile birinci olurken, onu 45 ile Türkiye izledi. Peki Berat Albayrak imzalı bağımsızlık politikası ile Türkiye'nin enerji yolculuğu nasıl başladı? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 09:10 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 09:34
Berat Albayrak imzalı bağımsızlık politikasının meyveleri! Türkiye petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde artık Avrupa ikincisi

TPAO, petrol ve doğalgaz sektör raporuna göre Türkiye denizlerde yürüttüğü hidrokarbon aramacılığında zirvenin bir adım gerisine yerleşti.

Berat Albayrak imzalı bağımsızlık politikasının meyveleri! Türkiye petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde artık Avrupa ikincisi

Avrupa'da arama faaliyetlerinin yoğun olduğu ülkelerdeki aktif kule sayıları sıralamasında Ukrayna 46 ile birinci olurken, onu 45 ile Türkiye izledi.

Berat Albayrak imzalı bağımsızlık politikasının meyveleri! Türkiye petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde artık Avrupa ikincisi

Norveç'te 13, Birleşik Krallık'ta 8, İtalya, Sırbistan ve Karadağ'da 4'er, Almanya'da 3, Polonya, Macaristan ve Fransa'da 2'şer, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'da ise birer sondaj kulesi bulunurken, söz konusu 12 ülkedeki toplam aktif sondaj kule sayısının Türkiye'deki ile eşit olduğu görüldü.

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