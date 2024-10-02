Berat Albayrak imzalı bağımsızlık politikasının meyveleri! Türkiye petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde artık Avrupa ikincisi

TPAO, petrol ve doğalgaz sektör raporuna göre Türkiye denizlerde yürüttüğü hidrokarbon aramacılığında zirvenin bir adım gerisine yerleşti.
Avrupa'da arama faaliyetlerinin yoğun olduğu ülkelerdeki aktif kule sayıları sıralamasında Ukrayna 46 ile birinci olurken, onu 45 ile Türkiye izledi.
Norveç'te 13, Birleşik Krallık'ta 8, İtalya, Sırbistan ve Karadağ'da 4'er, Almanya'da 3, Polonya, Macaristan ve Fransa'da 2'şer, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'da ise birer sondaj kulesi bulunurken, söz konusu 12 ülkedeki toplam aktif sondaj kule sayısının Türkiye'deki ile eşit olduğu görüldü.