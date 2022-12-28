EYT'de (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) süreç tamam! Yaş şartı olacak mı? Başkan Erdoğan 19.45'te duyuracak





EYT'LİYE TAZMİNAT HESABI

Milyonların gözü emeklilik için yaşa takılanlara yönelik düzenlemede. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar bir yandan yapılacak düzenlemeyi beklerken, bir yandan da emeklilik sürecine ilişkin pek çok detayı merak ediyor. Bunlardan biri de kıdem tazminatı... İşverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda hazırlıklara başlanırken, çalışanlar da ne kadar para alacağını araştırıyor.



Peki özel sektörde çalışanların kıdem tazminatları nasıl hesaplanacak? Bu ödemelerde Ocak'ta neler değişecek? İşte detayları…





* Kıdem tazminatında brüt ücret nasıl belirleniyor? Neler ekleniyor?

Her yıl için 30 günlük brüt ücret kadar hesaplama yapılıyor. Son brüt ücret dikkate alınıyor, buna yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Prim, mesai gibi değişken ödemeler brüt ücrete eklenmiyor ancak yemek, kıyafet parası, görev tazminatı, ikramiye gibi ödemeler dahil ediliyor.



Örneğin; brüt maaşı 9 bin lira olan, her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye alan bir çalışanın giydirilmiş brüt maaşı şöyle hesaplanıyor:



Brüt ücret: 9.000 TL

Brüt ikramiye: 18.000 TL

Ücrete eklenecek ikramiye: 18.000 /12 = 1.500 TL

Giydirilmiş brüt ücret: 9.000 + 1.500 = 10.500 TL