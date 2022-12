EYT'de (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) süreç tamam! Yaş şartı olacak mı? Başkan Erdoğan 19.45'te duyuracak

OCAK'TA TAZMİNATLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Ocak'ta çalışanların maaşı artacak. Tazminat da son brüt ücret üzerinden hesaplandığından, yeni maaşlar yapılacak ödemeye yansıyacak. Asgari ücretliler yeni asgari ücretin brütü üzerinden tazminatını alırken, halen 15 bin 371 lira olan kıdem tazminatı tavanı da memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yükselecek.



ASGARİ ÜCRETLİNİN TAZMİNATI OCAK'TA NE KADAR ARTABİLİR?

Halen işten çıkartılan asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 6 bin 471 liradan hesaplanıyor. Eğer asgari ücret Türk-İş'in 'Kırmızı çizgimiz' dediği net 7 bin 785 lira olursa, brüt asgari ücret 9 bin 159 liraya yükselecek. Asgari ücretlinin çalıştığı her yıl için kıdem tazminatı 2 bin 688 lira artacak. Zam yüzde 50 olursa her yıl için 9 bin 706, yüzde 65 olursa 10 bin 677 lira tazminat alınacak. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecek.



12 yıllık kıdemi olan bir asgari ücretliyi örnek alıp, Ocak'ta brüt ücretin 9 bin 150 liraya çıktığını dikkate alırsak:



MEVCUT BRÜT ÜCRET: 6.471 TL

Çalışma süresi: 12 yıl

Kıdem tazminatı: 12 x 6.471: 77.652 TL

Damga vergisi: 589,38 TL

Ödenecek tutar: 77.062 TL

MEVCUT BRÜT ÜCRET: 9.159 TL

Çalışma süresi: 12 yıl

Kıdem tazminatı: 12 x 9.159: 109.908 TL

Damga vergisi: 834,20 TL

Ödenecek tutar: 109.074 TL

FARK: 109.074 – 77.062 = 32.012 TL