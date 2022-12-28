EYT’liye maaş geliyor! Emeklilik yolu nasıl açılacak? Yaş sınırı gelecek mi? Borçlanma şansı olmayanlar ne yapacak?
Emeklilikte yaşa takılanlar heyecanla yeni düzenlemeye kilitlendi. Gözler yaş sınırı için verilecek karara çevrilirken, pek çok detay da netleşti. İşte merak edilen soruların yanıtları…
28.12.2022 06:58 - Son Güncelleme: 28.12.2022 06:58
Her EYT'li bu yasadan yararlanabilecek mi?
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartlarını tamamlayanlar yararlanabilecek.
8 Eylül 1999 öncesi şartlara göre SSK'lılarda 5000, Bağ-Kur'lular ve memurlarda da kadınsa 7200, erkekse 9000 prim günü tamamlamak gerekiyor.
Yaş sınırı gelecek mi?
EYT için prim şartının değişmeyeceği belirtilirken, bir yaş sınırının gelip gelmeyeceği kesinlik kazanmadı. Bu hafta yapılacak açıklama ile bu durum netleşecek.