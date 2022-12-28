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EYT’liye maaş geliyor! Emeklilik yolu nasıl açılacak? Yaş sınırı gelecek mi? Borçlanma şansı olmayanlar ne yapacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar heyecanla yeni düzenlemeye kilitlendi. Gözler yaş sınırı için verilecek karara çevrilirken, pek çok detay da netleşti. İşte merak edilen soruların yanıtları&hellip;

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
28.12.2022 06:58 - Son Güncelleme: 28.12.2022 06:58
EYT’liye maaş geliyor! Emeklilik yolu nasıl açılacak? Yaş sınırı gelecek mi? Borçlanma şansı olmayanlar ne yapacak?

Her EYT'li bu yasadan yararlanabilecek mi?
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartlarını tamamlayanlar yararlanabilecek.

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EYT’liye maaş geliyor! Emeklilik yolu nasıl açılacak? Yaş sınırı gelecek mi? Borçlanma şansı olmayanlar ne yapacak?

8 Eylül öncesi prim ve hizmet süresi şartlarına dokunulmayacak.

EYT’liye maaş geliyor! Emeklilik yolu nasıl açılacak? Yaş sınırı gelecek mi? Borçlanma şansı olmayanlar ne yapacak?

8 Eylül 1999 öncesi şartlara göre SSK'lılarda 5000, Bağ-Kur'lular ve memurlarda da kadınsa 7200, erkekse 9000 prim günü tamamlamak gerekiyor.

EYT’liye maaş geliyor! Emeklilik yolu nasıl açılacak? Yaş sınırı gelecek mi? Borçlanma şansı olmayanlar ne yapacak?

Hizmet süresi şartı da kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl.

EYT’liye maaş geliyor! Emeklilik yolu nasıl açılacak? Yaş sınırı gelecek mi? Borçlanma şansı olmayanlar ne yapacak?

Yaş sınırı gelecek mi?
EYT için prim şartının değişmeyeceği belirtilirken, bir yaş sınırının gelip gelmeyeceği kesinlik kazanmadı. Bu hafta yapılacak açıklama ile bu durum netleşecek.

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