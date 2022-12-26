EYT bu hafta tamam | Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin detayları duyurdu: Yaş şartı olacak mı? Emekli ve memur zammı...
2022'nin son Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Erdoğan toplantıda asgari ücret, emekli ve memur zammı, EYT konu başlıkları hakkında önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız" dedi. Erdoğan EYT ile ilgili beklentileri karşılayacak hazırlığı tamamlamak üzere olduklarını belirterek "İnşallah bu meseleyi de yıl başından önce arzumuz gündemden çıkarmaktır" dedi. Öte yandan Bakan Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin seçim sonrasına kaldığı iddialarını yalanlayarak "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklayacağız." dedi. Bakan Bilgin, yaş şartı olup olmayacağının da o gün açıklanacağını belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden düzenlenen 2022'nin son Kabine toplantısında kritik açıklamalarda bulundu.
8506 TL olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin değerlendirme yapan Erdoğan, "2023 yılı net asgari ücretini 8 bin 507 lira olarak ilan ettik. Böylece asgari ücret önceki yıla göre yüzde 200, yılbaşına göre yüzde 100, temmuz ayına göre yüzde 55 oranında yükseldi" ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;
Perşembe günü milyonlarca çalışanımızı ve geliri buna endeksli milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren 2023 yılı asgari ücreti kamuoyuna açıkladık. Bilindiği gibi ülkemizde 2002 yılında net asgari ücret 184 liraydı. Bu rakamı 2014 yılında bin liraya, 2015 yılında bin 300 liraya, 2020 yılında da 2 bin 825 liraya çıkardık. Kurda ve enflasyonda yaşanan artışı dikkate alarak 2022 ocak ayında net asgari ücreti 4 bin 253 lira olarak belirledik. Yıl içindeki gelişmeler bizi temmuz ayında asgari ücreti 5 bin 500 lira seviyesine çıkartmaya yöneltti. Geçtiğimiz hafta da 2023 yılı net asgari ücretini 8 bin 507 lira olarak ilan ettik. Böylece asgari ücret önceki yıla göre yüzde 200, yılbaşına göre yüzde 100, temmuz ayına göre yüzde 55 oranında yükseldi.