EYT İÇİN TARİH VERİLDİ! Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş açıklama! EYT’ye yaş şartı gelecek mi? 3600 gün yetecek mi?
Yaklaşık 2 milyona yakın Emeklilikte Yaşa Takılan, hükümetten gelecek düzenleme açıklamasına kilitlenmiş durumda. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 'ne zaman açıklanacak?' sorusuna ilişkin "Bu hafta içinde açıklanır. Meclis'e bu hafta veya önümüzdeki hafta gelir. Ocak ayı içinde de Meclis'te değerlendirilir" ifadelerini kullandı. Peki özel sektörde çalışanların kıdem tazminatları nasıl hesaplanacak? Bu ödemelerde Ocak'ta neler değişecek? EYT'ye yaş şartı gelecek mi? 3600 gün yetecek mi? İşte detaylar...
BU HAFTA İÇİNDE AÇIKLANIR
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, EYT düzenlemesine ilişkin "Bu hafta içinde açıklanır. Meclis'e bu hafta veya önümüzdeki hafta gelir. Ocak ayı içinde de Meclis'te değerlendirilir" dedi.
EYT'de en çok merak edilen durumlardan biri de kıdem tazminatı. İşverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda hazırlıklara başlanırken, çalışanlar da ne kadar para alacağını araştırıyor. Peki özel sektörde çalışanların kıdem tazminatları nasıl hesaplanacak? Bu ödemelerde Ocak'ta neler değişecek? İşte detayları...
* Kıdem tazminatında brüt ücret nasıl belirleniyor? Neler ekleniyor?
Her yıl için 30 günlük brüt ücret kadar hesaplama yapılıyor. Son brüt ücret dikkate alınıyor, buna yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Prim, mesai gibi değişken ödemeler brüt ücrete eklenmiyor ancak yemek, kıyafet parası, görev tazminatı, ikramiye gibi ödemeler dahil ediliyor. Örneğin; brüt maaşı 9 bin lira olan, her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye alan bir çalışanın giydirilmiş brüt maaşı şöyle hesaplanıyor: