EYT İÇİN TARİH VERİLDİ! Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tan flaş açıklama! EYT’ye yaş şartı gelecek mi? 3600 gün yetecek mi?

* Kıdem tazminatında brüt ücret nasıl belirleniyor? Neler ekleniyor?

Her yıl için 30 günlük brüt ücret kadar hesaplama yapılıyor. Son brüt ücret dikkate alınıyor, buna yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Prim, mesai gibi değişken ödemeler brüt ücrete eklenmiyor ancak yemek, kıyafet parası, görev tazminatı, ikramiye gibi ödemeler dahil ediliyor. Örneğin; brüt maaşı 9 bin lira olan, her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye alan bir çalışanın giydirilmiş brüt maaşı şöyle hesaplanıyor:

