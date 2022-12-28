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Haberler Ekonomi EYT İÇİN TARİH VERİLDİ! Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş açıklama! EYT’ye yaş şartı gelecek mi? 3600 gün yetecek mi?

EYT İÇİN TARİH VERİLDİ! Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş açıklama! EYT’ye yaş şartı gelecek mi? 3600 gün yetecek mi?

Yaklaşık 2 milyona yakın Emeklilikte Yaşa Takılan, hükümetten gelecek düzenleme açıklamasına kilitlenmiş durumda. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 'ne zaman açıklanacak?' sorusuna ilişkin "Bu hafta içinde açıklanır. Meclis'e bu hafta veya önümüzdeki hafta gelir. Ocak ayı içinde de Meclis'te değerlendirilir" ifadelerini kullandı. Peki özel sektörde çalışanların kıdem tazminatları nasıl hesaplanacak? Bu ödemelerde Ocak'ta neler değişecek? EYT'ye yaş şartı gelecek mi? 3600 gün yetecek mi? İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
28.12.2022 14:05 - Son Güncelleme: 28.12.2022 14:15
EYT İÇİN TARİH VERİLDİ! Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tan flaş açıklama! EYT’ye yaş şartı gelecek mi? 3600 gün yetecek mi?

Milyonların gözü emeklilik için yaşa takılanlara yönelik düzenlemede. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar bir yandan yapılacak düzenlemeyi beklerken, bir yandan da emeklilik sürecine ilişkin pek çok detayı merak ediyor.

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EYT İÇİN TARİH VERİLDİ! Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tan flaş açıklama! EYT’ye yaş şartı gelecek mi? 3600 gün yetecek mi?

BU HAFTA İÇİNDE AÇIKLANIR
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, EYT düzenlemesine ilişkin "Bu hafta içinde açıklanır. Meclis'e bu hafta veya önümüzdeki hafta gelir. Ocak ayı içinde de Meclis'te değerlendirilir" dedi.

EYT İÇİN TARİH VERİLDİ! Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tan flaş açıklama! EYT’ye yaş şartı gelecek mi? 3600 gün yetecek mi?

EYT'de en çok merak edilen durumlardan biri de kıdem tazminatı. İşverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda hazırlıklara başlanırken, çalışanlar da ne kadar para alacağını araştırıyor. Peki özel sektörde çalışanların kıdem tazminatları nasıl hesaplanacak? Bu ödemelerde Ocak'ta neler değişecek? İşte detayları...

EYT İÇİN TARİH VERİLDİ! Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tan flaş açıklama! EYT’ye yaş şartı gelecek mi? 3600 gün yetecek mi?

* Kıdem tazminatında brüt ücret nasıl belirleniyor? Neler ekleniyor?
Her yıl için 30 günlük brüt ücret kadar hesaplama yapılıyor. Son brüt ücret dikkate alınıyor, buna yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Prim, mesai gibi değişken ödemeler brüt ücrete eklenmiyor ancak yemek, kıyafet parası, görev tazminatı, ikramiye gibi ödemeler dahil ediliyor. Örneğin; brüt maaşı 9 bin lira olan, her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye alan bir çalışanın giydirilmiş brüt maaşı şöyle hesaplanıyor:

EYT İÇİN TARİH VERİLDİ! Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tan flaş açıklama! EYT’ye yaş şartı gelecek mi? 3600 gün yetecek mi?

Brüt ücret: 9.000 TL
Brüt ikramiye: 18.000 TL
Ücrete eklenecek ikramiye: 18.000 /12 = 1.500 TL
Giydirilmiş brüt ücret: 9.000 + 1.500 = 10.500 TL

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