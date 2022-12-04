Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İthal ekonomi komiserlerine bel bağlamayız

ABD ve İngiltere'ye gerçekleştirdiği turlarının ardından 3 Aralık'ta vizyon belgesi açıklayacağını duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekibine ithal ekonomi danışmanları yerleştirmesi büyük eleştiri konusu oldu.
İTHAL EKONOMİ DANIŞMALARI ELEŞTİRİNİN ANA KONUSU OLDU
ABD ve İngiltere'ye gerçekleştirdiği icazet turlarının ardından 3 Aralık'ta vizyon belgesi açıklayacağını duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekibine ithal ekonomi danışmanları yerleştirdi. CHP Lideri'nin bu tercihi partiye oy veren vatandaşların bile duruma tepki göstermesine neden oldu.
JEREMY RIFKIN'İN KONUŞMASI KATILIMCILARA ÇEVRİLMEDİ
Gerçekleştirilen 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısı fiyaskoya dönüştü. Selvi Kılıçdaroğlu'nun uykuyu daldığı, Jeremy Rifkin'in uzak bağlantıyla bağlanması ayrı bir eleştiri konusu olurken, konuşmasının katılımcılara çevrilmemesi ise eleştirinin dozunun artmasına neden oldu.
Hakan Kara'nın AK Parti'nin ekonomi politikasını övdüğü toplantı CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazetecileri hayal kırıklığına uğrattı.
Nevşin Mengü, Şaban Sevinç açıkça eleştirdiği vizyon toplantısı yayınını yarıda kesti.