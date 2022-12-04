Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İthal ekonomi komiserlerine bel bağlamayız

Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla üretime yönelen tüm epistemolojik kopuşlar bizimdir. Öte yandan, sizin de mevcut epistemolojinizden bir kopuş yaşayarak milli menfaatlerimizle bir an evvel barışmanız gerektiği gün gibi ortadadır.