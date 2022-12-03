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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 03.12.2022 23:05
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    • 03.12.2022 23:59
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    CHP'li Gürsel Tekin, ABD’li Jeremy Rifkin’in yerli ve milli olduğunu savundu sunucu kendisini gülmekten alamadı

    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin'in yerli ve milli olduğunu savunması üzerine, katıldığı yayının sunucusunun gülmekten kendisini alamadı. CHP'nin 'yerli ve milli' dediği Rifkin, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de danışmanlık yapmış; politikaları, Almanya'da enerji krizine neden olmuştu.

    CHP’li Tekin’in ’yerli ve milli’ söylemi sunucuyu güldürdü

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Angela Merkel'in eski danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin'i başdanışmanı yaptı.



    CHP'nin "İkinci Yüzyıla Çağrı" adlı toplantısına ise Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin'in gelmeye tenezzül bile etmeyip, video konferans ile bağlanması sosyal medyada alay konusu oldu.



    Jeremy Rifkin küresel ısınma ve iklim konusunda uzunca İngilizce bir sunum yaptı. Rifkin sunumunu yaparken bir süre yayın kesildi ve ardından yeniden bağlantı kurularak Jeremy Rifkin'in konuşmasına devam etti. İzleyicilere çeviri kulaklığı dağıtılmaması partililerin tepkisine neden oldu.

    Söz konusu durum Rifkin'in konuşmasını salondakilerin birçoğunun anlamamasına neden oldu.


        "DIŞARDAN GELEN POLİTİKAR İŞE YARAMIYOR"
        Programa Rifkin gibi uzaktan bağlanan Prof. Dr. Hakan Kara, CHP'yi ithal başdanışman konusunda uyardı. Kara, Rifkin'i hedef alarak, "Dışardan gelen politikalar işe yaramıyor." dedi.


        RİFKİN'İN POLİTİKALARI ALMANYA'DA KRİZE NEDEN OLDU
        Rifkin, Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de danışmanlık yapmıştı. Rifkin'in politikaları, Almanya'da enerji krizine neden olmuştu.

        Rifkin'in yenilenebilir enerji pilitikalarını hayata geçiren Angela Merkel politikaları neticesinde Almanya, nükleer santrallerini kapatmıştı. Santralleri kapanan Almanya, Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlı oldu.



        ABD'Lİ DANIŞMANININ 'YERLİ VE MİLLİ' OLDUĞUNU SAVUNDU
        CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin'in yerli ve milli olduğunu belirtti.


        YouTube üzerinden yayınlar yapan TNP kanalında katıldığı yayında sunucu Esra Öztürk'ün, "Jeremy Rifkin yerli ve milli midir?" sorusuna Tekin, 'Elbette' şeklinde cevap verdi.



            SUNUCU KENDİSİNİ GÜLMEKTEN ALAMADI
            Bu sözler üzerine Tekin'in katıldığı yayının sunucusunun gülmekten kendisini alamaması dikkat çekti.

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