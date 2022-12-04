Emekli Alman Büyükelçi Bitterlich'ten flaş Türkiye itirafı: Hata yaptık

KIBRIS MESELESİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Kıbrıs meselesini örnek gösteren Bitterlich, "Avrupa neden Kıbrıs'ta çözümü ilerletmedi?. Doğu Akdeniz'de Alman arabuluculuğunu neden daha fazla zorlamayalım? Arabuluculuk için bastırırsak, Yunanistan'ın veya Kıbrıs'ın haykırmasına izin vermek yerine haklılar mı haksızlar mı diyebiliriz. Almanlar da böyle bir çözüm için ısrar etmediler, kendi hallerine bıraktılar" değerlendirmesinde bulundu.