Emekli Alman Büyükelçi Bitterlich'ten flaş Türkiye itirafı: Hata yaptık

Emekli Alman büyükelçi Joachim Bitterlich, Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.Almanya'da 1982 ile 1998 arasında başbakanlık yapan Helmut Kohl'un danışmanlığını üstlenen Bitterlich, Türkiye ile ilişkilerde AB'nin hatası olduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin rolünü, coğrafi ve jeopolitik konumunu AB'nin bir türlü anlamadığını kaydeden Bitterlich, "İstanbul Boğazı'na bakınca iki dünya arasında kalıyor insan. Türkiye'nin belli bir tarihi var ve hala yerini arayan bir ülke olduğunu anlamalıyız" dedi.