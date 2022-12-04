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    • Güncel
    • 04.12.2022 09:44
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    • 04.12.2022 10:06
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    ABD'den ithal baş danışman Jeremy Rifkin'e CHP'den on binlerce dolar ödeme iddiası

    Son dakika haberi | CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, günler öncesinden "Ey Dünya! İyi olan her şeyde seninle rekabet etmeye geliyoruz. 3 Aralık’ı bekleyin" sözleriyle beklenti yarattığı vizyon toplantısı fiyaskoyla sonuçlandı. Eski Almanya Başbakanı Merkel'in danışmanlığını yapan ve Almanya'yı krize sokan ABD'den ithal danışman Jeremy Rifkin, toplantı için İstanbul'a gelmeye tenezzül bile etmedi. Takvim.com.tr'nin CHP kulislerinden edindiği bilgiye göre vizyon toplantısına telekonferans ile bağlanan Rifkin'e on binlerce dolar ödeme yapıldığı iddia edildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’den telefiyaskoya on binlerce dolar ödeme

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adeta adaylık ilanı gibi düzenlenen CHP'nin "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması" isimli vizyon etkinliği birbirinden büyük fiyaskolara sahne oldu. Yaşanan fiyaskolar CHP yandaşı gazetecileri bile isyan ettirdi.

    ALMANYA'YI BATIRAN BAŞDANIŞMAN KILIÇDAROĞLU'NUN EŞİNİ UYUTTU
    Bir dönem Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de danışmanlığını yapan ve yanlış politikaları nedeniyle Almanya'yı enerji krizine sokan ABD'den itlah başdanışman Jeremy Rifkin, toplantıya telekonferansla bağlanarak bir konuşma yaptı.

    Uzaktan vizyon bu kadar olur

    Konuşma sırasında sık sık internet bağlantısında sorun yaşandı. İngilizce konuşan Rifkin'in konuşması salona çevrilmedi. Salondaki tek çeviri kulaklığının Kılıçdaroğlu'nda bulunması dikkat çekerken, Rifkin'in konuştuğu esnada Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Hanım'ın uyuduğu görüldü.

    TELEFİYASKOYA ON BİNLERCE DOLAR
    Takvim.com.tr     fiyasko ile dolu olan "vizyon" toplantısı ile ilgili bomba kulis bilgilerine ulaştı. ABD'den CHP'ye atanan ithal baş danışman Jeremy Rifkin'in katıldığı konferanslardan yüz binlerce dolar aldığı öğrenilirken, adeta "telefiyasko" olan bağlantı için de CHP'den on binlerce dolar aldığı faturanın 100 bin doları bulduğu öğrenildi. CHP'ye yakın kaynaklardan öğrenilen kulis bilgisine göre Rifkin'in danışmanlık yapacağı süre boyunca bu faturanın katlanarak artacağı belirtildi.

        CHP YANDAŞI İSİMLER BİLE İSYAN ETTİ
        CHP yandaşı gazeteciler adeta "vizyonsuzluk" akan konferansa isyan etti. Eski Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vizyonsuzluk nedir? Amerika'dan birkaç yazar, ekonomi ve bilim insanını telekonferansla konuşturup, İstanbul'da salona doldurduğun CHP'lilere dinletmek." ifadelerini kullandı.

        Muhalefete yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü, organizasyondaki derin çelişkilere dikkat çekerek, "Akademisyenler 6'lı masaya mı danışmanlık yapacak, CHP'ye mi? Diğer liderler buna nasıl yaklaşacak merak ediyorum." diye konuştu.

        Ekonomist Öner Günçaydı, CHP'nin kanalı Halk TV'de, Kılıçdaroğlu'nun İkinci Yüzyıl programını eleştirdi. Günçaydı, "İki ciddi problem vardı. Birincisi bu kadar önemli bir toplantıya konuşmacılar şahsen katılmalıydı. Tercümeyle ilgili sorunlar var" dedi.

            YOZDİL DE KÖPÜRDÜ
            CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil, Rifkin'in konuşması sırasında uyuya kalan Selvi Kılıçdaroğlu'nu paylaşarak CHP'nin sözde vizyon toplantısını eleştirdi. Özdil, "Heyecan verici bir toplantı oldu" paylaşımını yaptı.

            Takvim.com.tr/Özel haber
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            Koza Altın
            Haberler Güncel ABD'den ithal baş danışman Jeremy Rifkin'e CHP'den on binlerce dolar ödeme iddiası
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