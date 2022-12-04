ABD'den ithal baş danışman Jeremy Rifkin'e CHP'den on binlerce dolar ödeme iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adeta adaylık ilanı gibi düzenlenen CHP'nin "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması" isimli vizyon etkinliği birbirinden büyük fiyaskolara sahne oldu. Yaşanan fiyaskolar CHP yandaşı gazetecileri bile isyan ettirdi.
ALMANYA'YI BATIRAN BAŞDANIŞMAN KILIÇDAROĞLU'NUN EŞİNİ UYUTTU
Bir dönem Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de danışmanlığını yapan ve yanlış politikaları nedeniyle Almanya'yı enerji krizine sokan ABD'den itlah başdanışman Jeremy Rifkin, toplantıya telekonferansla bağlanarak bir konuşma yaptı.
Konuşma sırasında sık sık internet bağlantısında sorun yaşandı. İngilizce konuşan Rifkin'in konuşması salona çevrilmedi. Salondaki tek çeviri kulaklığının Kılıçdaroğlu'nda bulunması dikkat çekerken, Rifkin'in konuştuğu esnada Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Hanım'ın uyuduğu görüldü.
TELEFİYASKOYA ON BİNLERCE DOLAR
Takvim.com.tr fiyasko ile dolu olan "vizyon" toplantısı ile ilgili bomba kulis bilgilerine ulaştı. ABD'den CHP'ye atanan ithal baş danışman Jeremy Rifkin'in katıldığı konferanslardan yüz binlerce dolar aldığı öğrenilirken, adeta "telefiyasko" olan bağlantı için de CHP'den on binlerce dolar aldığı faturanın 100 bin doları bulduğu öğrenildi. CHP'ye yakın kaynaklardan öğrenilen kulis bilgisine göre Rifkin'in danışmanlık yapacağı süre boyunca bu faturanın katlanarak artacağı belirtildi.