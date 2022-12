ABD'den ithal baş danışman Jeremy Rifkin'e CHP'den on binlerce dolar ödeme iddiası

TELEFİYASKOYA ON BİNLERCE DOLAR

Takvim.com.tr fiyasko ile dolu olan "vizyon" toplantısı ile ilgili bomba kulis bilgilerine ulaştı. ABD'den CHP'ye atanan ithal baş danışman Jeremy Rifkin'in katıldığı konferanslardan yüz binlerce dolar aldığı öğrenilirken, adeta "telefiyasko" olan bağlantı için de CHP'den on binlerce dolar aldığı faturanın 100 bin doları bulduğu öğrenildi. CHP'ye yakın kaynaklardan öğrenilen kulis bilgisine göre Rifkin'in danışmanlık yapacağı süre boyunca bu faturanın katlanarak artacağı belirtildi.